Barcelona vs Girona EN VIVO por la jornada 21 de la Liga Santander 2019

Barcelona visitará a Girona EN VIVO en el Estadio Municipal de Montilivi este domingo 27 desde las 10:15 a.m. en el partido correspondiente a la jornada 21 de la Liga Santander. La transmisión estará a cargo de DirecTV Play y beIN Sports, además podrás seguir la transmisión a través de LaRepublica.pe.

Con la ventaja de ser el favorito -por su ubicación en la tabla- la escuadra de Ernesto Valverde asumirá el partido con el objetivo de seguir sumando para no permitir que Atlético Madrid acorte la ventaja de cinco puntos que le lleva en la tabla de posiciones.

La reciente derrota ante Sevilla (2-0) en la Copa del Rey será usada como un incentivo para no volver a repetir los errores, por lo cual el estratega del ‘Barca’ apelaría a su mejor once con Lionel Messi, Luis Suárez y Philippe Coutinho en el ataque, para sumar a como dé lugar.

"Es de los más complicados. Nos jugamos un derbi, con todas las connotaciones que tiene un derbi, las distancias se acortan y hay un plus de entusiasmo. Están en una buena racha en Liga y Copa y sabemos lo que les cuesta a los equipos ganar en Montilivi. Todos los partidos de Liga los puntos cuentan más, pensamos que es un partido complicado", expresó Ernesto Valverde en referencia al duelo del domingo.

Por su parte, el dueño de casa, Girona llega de dos partidos sin éxito, el más reciente fue ante Real Madrid en la Copa del Rey, mientras que en lo que la Liga Santander se refiere, se enfrentó ante Real Betis (3-2), lo cual determinó para mantenerse en la décima segunda escala de la tabla española.

Barcelona vs Girona registran cuatro encuentros en disputa, con la supremacía del equipo catalán, el cual venció en tres oportunidades, mientras que el último que protagonizaron terminó con empate 2-2, el 23 de setiembre del año pasado.

Posibles alineaciones del Barcelona vs Girona:

Barcelona: Ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Thomas Vermaelen, Jordi Alba; Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arthur; Lionel Messi, Luis Suárez y Philippe Coutinho.

DT: Ernesto Valverde

Girona : Bono; Pedro Porro, Marc Muniesa, Bernardo Espinosa, Juanpe, Valery Fernández; Pere Pons, Aleix García, Seung-Ho Paik; Portu y Cristhian Stuani.

DT: Eusebio Sacristán

Guía de canales del Barcelona vs Girona:

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España: beIN LaLiga, beIN Sports Connect España, Movistar+

Estados Unidos: Radio Barca, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Horarios del Barcelona vs Girona:

Perú: 10:15 a.m.

Colombia: 10:15 a.m.

Ecuador: 10:15 a.m.

Argentina: 12:15 p.m.

Uruguay: 12:15 p.m.

Chile: 12:15

España: 4:15 p.m.

INTERNET: ¿Dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Barcelona vs Girona?

En Internet, LaRepública.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Barcelona vs Girona:. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.