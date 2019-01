Morelia vs Necaxa EN VIVO ONLINE: se enfrentan por la fecha 4 del Clausura de la Liga MX 2019

VER EN VIVO | Morelia vs Necaxa se enfrentan HOY por la jornada 4 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX. Este duelo está pROgramado para las 10:00 pm (hora peruana) y 9:00 pm (hora de México) en el Estadio Victoria. Podrás seguirlo vía TDN; además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

La ‘Monarquía’ quiere conseguir su segundo triunfo del Torneo Clausura de la Liga MX en el Morelia vs Necaxa. En lo que va de esta campaña 2019 el equipo donde militan los peruanos Edison Flores, Ray Sandoval e Irven ávila han conseguido dos derrotas y una victoria.

El Morelia debutó esta campaña 2019 con una derrota 3-1 ante el Toluca. En la segunda fecha de la Liga MX volvió a caer, esta vez a manos del Santos Laguna que los vencieron por la mínima. En la última fecha se recuperaron al superar 2-0 al Veracruz. El técnico de los ‘Morelos’, Roberto Hernández ha convocado a los tres peruanos para enfrentar a los ‘Rayos’.

El Necaxa por su parte jugará de local y buscará conseguir su tercer triunfo consecutivo en lo que va del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX. Han conseguido una derrota en su debut, 1-0 ante el Querétaro; luego superaron 2-1 al Pumas UNAM, y en la última fecha lograron tres puntos más al vencer 3-2 al Lobos BUAP.

Morelia vs Necaxa: ¿a qué hora inicia el partido por la Liga MX 2019?

Como lo mencionamos anteriormente el partido Morelia vs Necaxa está programado para iniciar a las 10:00 pm (hora peruana) y 9:00 pm (hora de México). Un partido vibrante por el Torneo Clausura de la Liga MX.

Morelia vs Necaxa: ¿qué canal pasará el partido por la Liga MX 2019?

Para poder seguir todas las incidencias de este compromiso, tendrás que engancharte a la señal de TDN que transmitirá el duelo Morelia vs Necaxa para toda Latinoamérica.

¿Dónde ver EN VIVO el Morelia vs Necaxa por la Liga MX 2019?

Si quieres disfrutar de este cotejo de el Torneo Clausura de la Liga MX, en Perú puedes contratar el servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios del Morelia vs Necaxa EN VIVO ONLINE por la Liga MX

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia – 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (medianoche)

Argentina - 12:00 a.m. (medianoche)

Uruguay - 12:00 a.m. (medianoche)

Paraguay - 12:00 a.m. (medianoche)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Morelia vs Necaxa?

Si quieres seguir en Internet el Morelia vs Necaxa, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.