Jugadores de Chile Sub 20 no aguantaron las lágrimas tras quedar eliminados [VIDEO]

¡El Sudamericano Sub 20 perdió a su anfitrión! La selección chilena perdió la gran oportunidad de avanzar a Hexagonal del torneo juvenil tras el terrible autogol de Axel Ríos en los 95 minutos del partido contra su similar de Colombia.

Este único tanto del compromiso, como se puede ver en el video compartido en YouTube, hizo que los jugadores de 'la Roja' estallaran en llanto, ya que terminaron ubicados en el cuarto puesto del Grupo A y, por consiguiente, sellaron su eliminación del Sudamericano Sub 20.

Las imágenes subidas a YouTube muestran a los futbolistas de la selección chilena con rostros desencajados y de desolación profunda. Asimismo, se pudo observar el rostro compungido del entrenador Héctor Robles tras el casual autogol que cometió uno de sus dirigidos y que le dio a Colombia el pase a la siguiente fase de la competición junto a Venezuela y Brasil.

Chile vs Colombia Sub 20: las lágrimas de los chilenos luego de quedar fuera del Sudamericano Sub 20

"No tuvimos la capacidad para generar fútbol ni defender con el balón. El destino determinó que quedáramos fuera. La idea era que nos defendiéramos con el balón para ir creando posibilidades", dijo el estratega del elenco mapocho en conferencia de prensa.

"El fútbol es así, en el último segundo estábamos adentro y Colombia afuera y todo cambió. Pudimos hacer mejor las cosas, pero eso se va forjando con el tiempo y no le tengo miedo al fracaso por no cumplir los objetivos, sigo creciendo y avanzando", finalizó Héctor Robles tras el Chile vs Colombia.