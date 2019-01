Colo Colo vs Universidad Católica EN VIVO ONLINE: chocan por Torneo de Verano 2019

VER EN VIVO Colo Colo vs Universidad Católica se enfrentan en el clásico chileno desde las 10:05 a.m. (hora peruana) este sábado 26 de enero en el Estadio Sausalito de Viña del Mar por la segunda fecha del Torneo de Verano 2019. La transmisión del partido está a cargo ONLINE | EN DIRECTO vía Fox Sports Play, asimismo podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles del encuentro a través de Larepublica.pe.

Colo Colo su segunda derrota consecutiva en pretemporada luego de caer ante Estudiantes de La Plata por 2-0 en La Noche Alba y ahora frente a Unión Española por 1-0. El Cacique solo ha realizado dos fichajes para la temporada con las llegadas de Gabriel Costa y Andrés Vilchez quienes serían parte de la oncena titular ante Católica.

Mario Salas, quien se volverá a reencontrar con su ex equipo, aseguró que intentará revertir los malos resultados. "Sólo sacando rendimiento a este plantel, Colo Colo debería estar en los primeros lugares, luchar el título y ganar el campeonato. Mi desafío como DT es ese: sacarles rendimiento y que se reencanten con el fútbol y Colo Colo", apuntó.

Universidad Católica debutó con un empate 1-1 contra Everton con golazo de Valber Huerta. El vigente campeón del fútbol chileno se reforzó con Huerta, Juan Cornejo, Edson Puch y César Pinares. Además regresaron de préstamos Benjamín, Christopher Toselli y Kevin Medel. Sin embargo, el DT Gustvo Quinteros no descarta sumar tres posiciones que desea en el ataque.

Si llega sería muy bueno, además de un delantero y un volante de quite. Con esos tres refuerzos más estaríamos muy bien”, dijo. “Tanto Católica como Colo Colo tal vez no tengan el mejor partido por el período de preparación, pero ambos equipos se esfuerzan para llegar bien a los desafíos”, concluyó.

Colo Colo vs Universidad Católica: ¿qué canal pasará el partido amistoso por Torneo de Verano Chile 2019?

Fox Sports y Fox Sports 1

Horarios del Colo Colo vs Universidad Católica EN VIVO ONLINE por amistoso por Torneo de Verano Chile 2019

Probables alineaciones del Colo Colo vs Universidad Católica EN VIVO ONLINE por amistoso por Torneo de Verano Chile 2019

Colo Colo: Agustín Orion; Felipe Campos, Juan Manuel Insaurralde, Julio Barroso, Óscar Opazo; Esteban Pavez, Carlos Carmona; Jorge Valdivia; Marcos Bolados, Esteban Paredes y Gabriel Costa.

Universidad Católica: Matías Dituro; Raimundo Rebolledo, Benjamín Kuscevic, Valber Huerta, Juan Cornejo; César Fuentes, Carlos Lobos; Diego Rojas; José Pedro Fuenzalida, Sebastián Sáez y Edson Puch.

