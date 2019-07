Emiliano Sala: novia pide que sigan buscando al jugador del Cardiff

Emiliano Sala continúa desaparecido. Después de tres días de búsqueda, ayer, la policía de Guernsey anunció que dejaría de trabajar para hallar el rastro del futbolista argentino, una decisión que despertó la indignación de su familia, novia y reconocidos futbolistas.

El pasado lunes 21 de enero se reveló que no se hallaba el paradero de Emiliano Sala. Según las autoridades, el último seguimiento del avión donde viajaba indicaba que se encontraban sobrevolando a 700 metros del Canal de la Mancha.

La primera vez que se suspendió la búsqueda del avión donde viajaba el delantero argentino fue al día siguiente de que se alertó su desaparición. Las autoridades que lideraban esta tarea argumentaron que el cese de la búsqueda se debía a las pocas posibilidades de encontrar vivos al piloto y al futbolista.

"No hemos encontrado ningún indicio de las personas que iban a bordo. Si amerizaron, las opciones de supervivencia son a estas alturas, desgraciadamente, escasas", indicó la policía en su cuenta de Twitter, precisando que la búsqueda se reiniciaría el miércoles por la mañana.

Sobre este comunicado, la novia de Sala, Berenice Schkair, opinó en su Twitter que la 'mafia del fútbol' debe ser investigada.

Recientemente, dijo que borró ese tweet porque fue 'un error'. La novia de Emiliano Sala explicó que habló sin conocimiento porque tenía una mala sensación.

"Yo hablé el domingo con él. El lunes no tuve comunicación y el martes me desperté con mensajes de amigas contándome lo que había pasado en la tele", aseguró en una reciente comunicación.

Al igual que la hermana del futbolista argentino, Romina Sala, la novia de Emiliano rogó que la búsqueda del avión se reanude. Propuso que en los medios de comunicación y en las redes sociales se haga 'fuerza' para que las autoridades den con él.

😔 El entorno más cercano de Emiliano Sala nos ha hecho llegar este durísimo vídeo de Romina, su hermana.



‼Tenemos que hacerlo viral para intentar entre todos que se reanude la búsqueda.



🙏🏽 Por favor, os pedimos, como dice Romina, que lo difundáis.



GRACIAS#NoParenDeBuscar pic.twitter.com/yQq7ZzFf0j — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 24, 2019

"Necesitamos que desde los medios de comunicación hagan fuerza y las redes sociales para que se reanude la búsqueda, no puede quedar así... Nos tienen que dar una respuesta, Emiliano tiene que aparecer", dijo.

Respecto a la última y definitiva suspensión de la búsqueda de Emiliano Sala, Berenice dijo que las autoridades 'no tienen criterio'. Agregó que todos se encuentran desesperados por su desaparición.

"Estamos todos destrozados, desde ayer no pueden dejar de buscar... no tienen criterio. No duermo, estoy destrozada... queremos por favor que aparezca Emiliano", añadió.

Desde hace cuatro días, no se sabe nada sobre el avión donde viajaba Emiliano Sala y el piloto Dave Ibbotson. Ambos se perdieron cuando sobrevolaban a 700 metros del Canal de la Mancha. Los rescatistas aseguraron que es poco probable que se encuentren vivos.

Berenice y Emiliano salieron unos meses, pero ya no estaban juntos.