Chelsea superó en penales al Tottenham y es finalista de la Carabao Cup [RESUMEN]

Chelsea se metió en la final de la Carabao Cup 2019, al eliminar al Tottenham de Mauricio Pocchetino desde la tanda de penales al igualr en el resultado global. En la ida los ‘Spurs’ vencieron por 1-0, y hoy los ‘Blues’ los superaron por 2-1.

Hoy los goles del Chelsea fueron obra de N'Golo Kante (27’) y Eden Hazard (38’), mientras que Fernando Llorente (50’) descontó para los visitantes.

En la final espera el Manchester City, que se impuso por un global de 10 a 0 al Burton Albion.

