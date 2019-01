Gonzalo Higuaín llega a la Premier League: fue confirmado como nuevo jugador del Chelsea

Ya es 'Blue'. Gonzalo Higuaín fue anunciado por el Chelsea de Inglaterra como su nuevo refuerzo para lo que resta de la temporada 2018-19. El goleador argentino llega procedente del AC Milan, donde jugó los últimos seis meses.

El delantero tuvo un paso de casi 6 años por la Serie A, donde defendió los colores de Nápoles, Juventus de Turín y AC Milan. El 'Pipita' ahora recala en las filas del Chelsea, equipo al que llega de la mano de Maurizio Sarri en este mercado invernal.

Gonzalo Higuaín anotó ocho goles durante su paso por el AC Milan, a donde llegó luego de que la Juventus decidiera prestarlo a inicios de la temporada pasada luego de la contratación de Cristiano Ronaldo.

Según informó MARCA, los 'blues' abonarán 9 de los 18 millones que el Milan acordó con la Juventus por el préstamo del argentino el año pasado. Chelsea mantendrá la opción de compra del pase. Higuaín tiene dos años de contrato más con los 'Bianconeros'.

Mauricio Sarri, técnico del Chelsea, no dudó en señalar que Higuaín “es uno de los mejores delanteros que dirigí en mi carrera”. El entrenador italiano tuvo al argentino cuando estaba en Napoli.

“Es un delantero muy fuerte. Especialmente en mi primera temporada en Nápoles lo hizo muy bien. Marcó 36 goles en 35 partidos de la Serie A y acabó la temporada con 39”, sostuvo Sarri.

Welcome to London and welcome to Chelsea, @G_Higuain! 🙌#HiguaIN pic.twitter.com/DMJN7z8YOL