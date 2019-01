Emiliano Sala: ¿por qué el piloto se bajó del avión a último minuto?

Dudas y misterio. La noticia sobre la desaparición del avión en el que viajaba Emiliano Sala conmocionó al mundo la mañana del martes y crece la incertidumbre, pues hasta ahora su paradero es desconocido. Sin embargo, mientras las autoridades continúan con su búsqueda, aparecen nuevos detalles de lo sucedido.

Según reveló el diario 'Ouest France', la aeronave en la que viajaba Emiliano Sala tuvo problemas para despegar de Nantes con rumbo a Cardiff. Además, el piloto se negó a subir al vuelo en el último minuto. ¿Por qué?

El medio francés informó que tres personas fueron registradas para subir al avión, y una de ellas era el piloto Dave Henderson (60), pero que al último momento este desistió de viajar por motivos que hasta ahora se desconocen.

Otro piloto, cuya identidad no ha trascendido, tomó el mando de la aeronave y según el medio francés, pidió al control aéreo bajar de altura poco antes de que se perdiera contacto. Cabe señalar, que el avión desapareció del radar cuando se encontraba sobre aguas de Guernesey, territorio bajo soberanía británica.

Entonces, ¿dónde está Dave Henderson, el piloto del avión en el que viajaba Emiliano Sala? De momento, esa información no ha sido verificada, pero surge un misterio en torno a una publicación que se hizo desde su cuenta Facebook, la cual posteriormente fue borrada y en la que se leía. "Contrariamente a los informes de la prensa, no estoy muerto!!!".

El avión en el que viajaba Emiliano Sala desapareció el lunes por la noche cuando volaba sobre el Canal de la Mancha. El delantero argentino había despegado del aeropuerto de Nantes-Atlantique rumbo a Cardiff, pero nunca llegó a su destino.

La tarde del martes se suspendió la búsqueda del avión en el que se trasladaba Emiliano Sala, debido a que las opciones de supervivencia de pasajeros eran “escasas”. No obstante, la mañana de este miércoles las autoridades de la Guardia Costera retomaron las acciones de rescate e informaron que todavía no hay rastro de la aeronave.

