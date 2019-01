César Cueto: “No veo como favorito a Alianza Lima en la Copa Libertadores” [VIDEO]

Alianza Lima buscará ser protagonista esta temporada en la Copa Libertadores 2019 y la Liga 1 2019. El club íntimo contrató a Miguel Ángel Russo, un experimentado entrenador argentino que ganó la Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors, para afrontar este reto. Además, de los fichajes de nueve jugadores, siete del torneo local y dos del extranjero.

Con un plantel totalmente renovado, Alianza Lima tendrá como objetivo superar la fase de grupos en un complicado Grupo A en el que integra junto al vigente campeón del certamen, River Plate, Inter de Porto Alegre y el ganador de la tercera fase (DIM vs. Palestino) vs. (Talleres vs. Sao Paulo).

César Cueto, ídolo del club íntimo, habló sobre el grupo que le ha tocado a Alianza y señaló que, pese a los fichajes, no lo ve como candidato para ganar el certamen sudamericano.

“En Alianza han cambiado la mayoría y para afiatar ese equipo, demora tiempo y jugar contra un equipo que tiene un bagaje de juego de 15 a 20 años, es enfrentar a una potencia. Le toca duro, tienen que ponerse las pilas y dentro de todo esto progresar”, dijo Cueto a Fox Sports Radio Perú.

“No lo veo para favorito para nada, Alianza empezará todo diferente, todo nuevo, sin venir con algo ya hecho. Para el campeonato local no crean que será fácil, el hecho de que esté en la Copa, no quiere decir que va a pasar a todos por encima. Será duro y difícil como todo, pero ojala los jugadores puedan mostrar sus capacidades y que los refuerzos que han llegado aporten por el bien del equipo, jueguen para lo que quiere el técnico y que saquen sus resultados”, finalizó.