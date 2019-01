Carlos Salcedo vuelve a la Liga MX como fichaje estrella del Tigres

Tigres sorprende en el mercado de pases de fútbol mexicano. El club de México desembolsó un aproximado de cinco millones de euros al Eintracht Frankfurt de Alemania por Carlos Salcedo. Esto pese a que hace nueve años el defensa de México vistió la camiseta de los felinos, donde no tuvo mucho protagonismo porque los reflectores apuntaban a Jonathan Espericueta.

El defensa mexicano se sumó a la Tercera División de Tigres en 2010, cuando tenía solo 16 años. Pero a pesar que a su pronta llegada logró saltar a la Sub-17, solamente duró 1 año y 3 meses en el cuadro felino.

En aquella época no destacó en el club, pues la imagen de Espericueta opacó al joven Salcedo. "De Carlos no (no se hablaba de él), la verdad no, sinceramente en esas edades vamos detectando a los muchcachos que van sobresaliendo y en ese caso el que más llamaba la atención era Espericueta, estaba en Selección", explicó el actual entrenador de la Sub-15 de Tigres, Andrés Carranza, quien dirigió a Salcedo en la Sub-17.

De todas maneras, en Tigres logró jugar de titular en varios encuentros, esto porque su rival de posición entrenaba en la selección y eso le acocaba tiempo.

No obstante, a Salcedo no le veían talento como para llegar a Europa, por lo que su paso por MLS con Real Salt Lake y Chivas dio que hablar, pues en el año 2016 la Fiorentina de Italia lo fichó y en el 2017 Eintracht Frankfrut compró su pase.

"Sinceramente no lo veía tanto para Europa, veía a un tipo que la tenía bien clara. Uno no puede decir en ese momento 'sí, este la va a hacer'. Se le fueron dando las cosas. Yo le hubiera visto madera para brincar a la Sub 20 y llamar la atención", afirmó Carranza.

Si bien Carlos Salcedo en su momento afirmó que sí regresaría a Chivas, las cosas no se dieron como él quería. La directiva buscaba una cesión y pensaban cubrir el 100 % de todo su sueldo, pero ello no convenció al Eintracht Frankfurt.

¿Salcedo sería titular en Tigres?

Ricardo Ferretti, técnico de Tigres, descartó que el jugador de México tenga asegurado su lugar en el equipo titular.

"Va a llegar y va a pelear un puesto como todos los que llegan aquí; nadie, en ningún momento, firma como titular, ni nadie firma como suplente, viene a lograr dentro de esta institución, dentro de este plantel, lo que todos añoramos, viene a hacer méritos", expresó el técnico.

Ferretti añadió que nunca tuvo contacto con Salcedo durante la corta etapa que estuvo en las fuerzas básicas del club mexicano, donde llegó a los 13 años y se fue a los 20.