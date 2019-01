Emiliano Sala: Ronaldo publicó inapropiado tuit en medio de la desaparición del argentino

La desaparición de Emiliano Sala, futbolista argentino del Cardiff, se robó toda la atención en el mundo del fútbol. Sin embargo, en medio de esta noticia, el astro futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, publicó una inoportuna foto que generó una infinidad de críticas en las redes sociales hacia su persona.

El atacante de la Juventus de Turín compartió una imagen suya a bordo de su lujoso avión y recibió el repudio de gran parte de los cibernautas por su falta de sensibilidad en torno a la desaparición de la aeronave que trasladaba a su colega, Emiliano Sala, hacia Cardiff (Gales).

Cristiano Ronaldo ratificó este martes en el juicio el acuerdo de conformidad con la Fiscalía de la capital española (Madrid), por el que fue condenado a 23 meses de prisión, por eludir el pago de 5,7 millones a Hacienda.

En su regreso a Turín, 'CR7' se mostró feliz en una selfie tomada a bordo del avión que lo trasladaba. De inmediato, decenas de usuarios le recriminaron su indiferencia en un tema que mantiene en vilo a todo el mundo del fútbol; la desaparición de Emiliano Sala.

El reconocido exjugador inglés, Gary Lineker, fue uno de los que lo criticó públicamente. "No es el día para este tweet. Realmente no lo es", publicó el británico en alusión al mensaje que posteó el popular 'Comandante'.

Destacar que, Emiliano Sala, tras una enorme campaña en el Nantes de Francia, fue adquirido esta semana por el Cardiff City de la Premier League. El conjunto galés pagó 17 millones de euros por el atleta; siendo la transferencia más cara de la historia de la institución.

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0