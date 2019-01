Selección Peruana Sub 20: Jairo Concha tasado en 1 millón de dólares, según San Martín

El Gerente Deportivo, Álvaro Barco, dio a conocer detalles de cuánto es el precio de la 'joya' de la Universidad San Martín, Jairo Concha, en una entrevista a 'RPP Noticias'.

"La venta de Jairo Concha depende de la dinámica del mercado, lo que más vemos nosotros por él es hacerle una línea de carrera junto a su representante, me parece que él va ver su oportunidad, hay un club de México que está interesado en comprar parte del pase y dejarlo un año más en la San Martín", atinó en primera instancia, Álvaro Barco, a la emisora radial nacional.

“Jairo (Concha) está tasado entre 1 millón 200 mil y 1 millón 500 mil de dólares, más aún jugando este Sudamericano. Si juega la Copa América, que estoy seguro de que Ricardo Gareca lo tiene en sus planes, es un futbolista que vale no menos de esa cantidad”, añadió el directivo del conjunto 'Santo'.

Con esta cifra, ningún cuadro del balompié nacional podrá hacerse con los servicios del talentoso volante de la Universidad San Martín.

Por otra parte, Álvaro Barco aseguró que si Jairo Concha logra brillar en el Sudamericano Sub 20, jugar todos los partidos de la Liga 1 y ser considerado para la Copa América Brasil 2019; podría elevar su cotización a dos millones de dólares.

"Queremos que tenga un buen Sudamericano Sub 20, que juegue todos los partidos completos con San Martín, que sume goles y si logra llegar a la Copa América ojala podamos conseguir dos millones de dólares, no me parece descabellado", subrayó Álvaro Barco.