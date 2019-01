Cristiano Ronaldo recibe inesperada respuesta de hincha tras firmar autógrafo [VIDEO]

A pesar de sus esfuerzos, Cristiano Ronaldo nunca puede deshacerse del asedio de los hinchas. Con disponibilidad o no, el delantero portugués lidia con la presión de sus seguidores aunque no pase un momento agradable, como el último martes por la mañana cuando se dirigía a la Audiencia Provincial de Madrid, donde encontró la inusual respuesta de un seguidor tras acceder a su pedido.

El jugador de Juventus asistía a la Fiscalia de Madrid para recibir el fallo de la acusación de fraude que atraviesa, sin embargo, la reacción de un hincha acaparó la atención de todos tras pedirle un autógrafo de ‘CR7’.

Y es que, éste esperó la llegada de Cristiano para pedirle su autógrafo en un cuadro de colección en el que compila las firmas de diversas figuras del deporte rey, sin embargo, el portugués no escuchó las indicaciones y firmó en el lugar que no correspondía, generando la molestia del fanático.

"Pero chico, se ha metido en el terreno de otro. No sé si le va a gustar mucho a Karembeu (ex jugador francés). Me ha hecho un pedazo de firma”, manifestó el hincha con notable incomodidad.

Precisamente, para impedir la presencia de hinchas y prensa, Cristiano Ronaldo habría pedido que su ingreso se dé con su camioneta, pero la respuesta fue negativa.