Cristian Benavente y otros peruanos que ficharon por inauditos clubes del extranjero [FOTOS]

El sueño de todo jugador peruano es triunfar en el extranjero, jugar en una liga competitiva de Europa y llegar a la selección peruana. Pero, a veces el rumbo de nuestros representantes en el fútbol no toma el rumbo que los hinchas desearían. La noticia del fichaje de Cristian Benavente por el Pyramids FC de Egipto tomó a todos por sorpresa, tanto o más que los muchos casos parecidos que se han dado en los últimos años.

Y es que cada vez es más común ver a futbolistas nacionales optar por jugar en ligas lejanas, no muy conocidas y que tal vez no sean muy competitivas. Cada jugador tiene sus propias razones, no obstante lo que parece predominar en la decisión es el tema económico, sobre todo en ligas emergentes en las que los capitales privados están comenzando a entrar con fuerza.

El mayor cuestionamiento para estos jugadores por parte de los aficionados, es el optar por campeonatos en los que el nivel no está a la altura de futbolistas que buscan convocatorias a la selección nacional.

En esta galería podemos ver algunos de los casos más sonados de créditos nacionales que probaron suerte, con éxito o no, en insólitas ligas del mundo.

Jefferson Farfán

Jefferson Farfán terminó una exitosa etapa en el Schalke 04 de Alemania y causaba mucha curiosidad ver en que nuevo club iba a jugar el delantero peruano. Grande fue la sorpresa cuando eligió al Al Jazira, equipo de Emiratos Árabes Unidos en el cual no destacó, se lesionó y estuvo mucho tiempo en nuestro país haciendo noticia por situaciones extrafutboísticas.

Otros seleccionados que optaron por el fútbol del medio oriente son André Carrillo (Al Hilal) y Christian Ramos (Al Nasrr), ambos en Arabia Saudita.

Flavio Maestri

'El Tanque' logró títulos con Alianza Lima y Sporting Cristal, además de ser uno de los delanteros extranjeros más recordados de la U de Chile. Sin embargo, pocos recuerdan que Maestri tuvo un paso fugaz por fútbol chino. Shanghai Jiucheng fue el equipo en el que el delantero nacional jugó 18 partidos anotando 2 goles en el año 2005.

Otros jugadores que jugaron en China fueron el arquero Miguel Miranda (Shenyang Haishi) en 1998, el delantero Andrés 'Balán' Gonzales (Vanguard Huandao) en 1997 y el volante Aldo Olcese (Shenyang Ginde) en 2005.

Daniel Chávez

El delantero que acaba de fichar por Academia Cantolao inició su prometedora carrera en el Brujas de Bélgica, pero comenzó a sufrir un declive que lo llevó a firmar por el Otelu Galati de Rumania en el año 2011.

Hernán Rengifo

El periplo europeo más recordado del 'charapa' fue en el Lech Poznan de Polonia, pero no muchos recuerdan que tras esta etapa Rengifo cayó en el Omonia Nicosia de Chipre en el 2010.

Hernán Hinostroza

'El churrito' estuvo 3 temporadas en el Zulte Waregem de Bélgica, regresó al Perú y destacó en Melgar. No obstante, hoy se desempeña en el Kazma SC de la desconocida liga de Kuwait.

Otros casos sonados

Roberto Merino: Al-Nasr (Kuwait), Pattaya United (Tailandia)

Jesús Rabanal: Kairat Almaty (Kazajistán)

Rinaldo Cruzado: Esteghlal (Irán)

Julio García: AEL Limassol y Enosis Neon Paralimni (Chipre)

Paolo De La Haza: Beitar Jerusalén (Israel), Jiangsu Sainty (China)

Donny Neyra: Al-Mesaimeer (Qatar)

Diego Chavarri: Gostaresh Foolad (Irán)

Juan Cominges: Al-Qadisiya (Arabia Saudita)

Junior Viza: Beitar Jerusalén, Hapoel Petah-Tikvah (Israel)

Jair Céspedes: Ironi Kiryat Shmona, Hapoel Petah-Tikvah y Bnei Sakhnin (Israel)

Carlos 'Kukin' Flores: Al Hilal (Arabia Saudita)

Reimond Manco: Al-Waqrah (Qatar)

Francisco 'Paco' Bazán: Anorthosis Famagusta y Olimpiakos Nicosia (Chipre)

Jean Deza: Levski Sofía (Bulgaria)

Roberto Holsen: Al Shabab (Emiratos Árabes)

John Galliquio: Dinamo de Bucarest (Rumania)

Alfonso 'Puchungo' Yañez: Al-Ittihad (Arabia Saudita)

Abel Lobatón: Al Qadsia (Kuwait) y Nea Salamina Famagusta (Chipre)