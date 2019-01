Emiliano Sala: el mundo del fútbol se une por el futbolista argentino desaparecido

El mundo del fútbol está paralizado por la búsqueda del avión en el que viajaba el delantero argentino, Emiliano Sala, que desapareció en el Canal de la Mancha cuando realizaba la ruta entre Nantes (Francia) y Gales.

La noticia de la desaparición de la aeronave que trasladaba al atacante santafesino de Nantes a Cardiff a conmovido al mundo del fútbol. Jugadores, entrenadores y distintas entidades deportivas mostraron su preocupación a través de las redes sociales.

El ariete argentino, tras su gran paso por el Nantes francés, fue contratado esta semana por el elenco británico que disputa la Premier League.

El Cardiff City desembolsó 17 millones de euros por la ficha de Emiliano Sala; siendo la transferencia más cara de la historia de la institución.

En cuatro años en el Nantes, anotó 42 goles en 117 partidos, lo que abrió el interés por parte del Cardiff City, que buscaba contar con sus servicios para evitar el descenso en la liga inglesa.

Sin embargo, el avión que trasladaba al delantero argentino, Emiliano Sala, desde Nantes (Francia) hasta Cardiff (Gales) no ha sido encontrado y la búsqueda del futbolista y del avión continuará hasta mañana.

Devastating news about Emiliano Sala. Wishing and praying for strength, courage and some good news for his family and friends.

Terribly worrying news that @CardiffCityFC’s new signing, Emiliano Sala was on board the small plane that has gone missing. Hopefully, somehow, they’ll be found and safe.