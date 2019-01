'Pep' Guardiola tuvo sentidas palabras por la desaparición de Emiliano Sala [VIDEO]

La consternación por la desaparición de Emiliano Sala invadió al fútbol en el mundo, y a medida que las horas pasan más figuras deportivas expresan su solidaridad con el delantero argentino, como es el caso de Josep Guardiola.

El entrenador de Manchester City no pudo ocultar su incertidumbre por conocer el estado del fichaje de Cardiff City, quien desapareció con una avioneta privada cuando se trasladaba hacia Gales.

"Estoy muy triste. Hay que esperar la confirmación. Esperemos que..... bueno....es una noticia terrible, así que no queda otra que esperar...", manifestó 'Pep' Guardiola con notable desazón, en medio de una rueda de prensa.

Mientras tanto, la búsqueda del delantero argentino con apenas 28 años se mantiene sin novedades, sin embargo, el jefe de la investigación John Fitzgerald aseguró que encuentra remotas las posibilidades de encontrar con vida a Emiliano Sala.

"Si están realmente bajo el agua, te diría que no hay posibilidad de encontrarlos con vida. Me fui a nadar el otro día y duré 30 minutos. Es excesivamente fría la temperatura del agua. No, no creo que haya ninguna posibilidad de que aún estén vivos en este momento", aseguró.