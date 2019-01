Perú vs Paraguay EN VIVO ONLINE: por la fecha 3 del Sudamericano Sub 20

Perú vs Paraguay EN VIVO ONLINE | Latina TV | Perú vs Paraguay Sub 20 se enfrentan HOY desde las 5:30 p.m. (hora peruana) por la fecha 3 del Grupo B del Sudamericano Sub 20. El partido se jugará en el Estadio Fiscal de Talca y la transmisión estará a cargo ONLINE | EN DIRECTO vía Movistar Deportes y Latina TV señal abierta. Además podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadores y todos los goles del encuentro a través de Larepublica.pe.

La selección peruana sub 20 intentará ratificar las buenas sensaciones que dejó en su debut ante Uruguay. El cuadro de Daniel Ahmed descansó en la segunda jornada, disputada este domingo, tras el triunfo por 1-0 ante la escuadra charrúa con un tanto de tiro penal de Fernando Pacheco.

El entrenador peruano, Daniel Ahmed, presenció en vivo el primer tiempo del partido que Paraguay y Argentina empataron a uno en la ciudad de Curicó. Acompañado de su asistente Ramón Ángel Bernucio y sus analistas de video, el DT anotó algunos detalles de la Albirroja.

Este duelo es vital para Perú, puesto que, un triunfo en la segunda jornada lo dejaría con seis puntos y cerca de la clasificación al hexagonal final.

¡Vamos por otro triunfo! ⚽️



La @SeleccionPeru Sub 20 🇵🇪 tendrá su segundo reto en el @Sub20Chile2019 🇨🇱 esta tarde en el Estadio Fiscal de Talca. @Albirroja 🇵🇾 será el rival a partir de las 17:30 hrs. por la segunda jornada del Grupo B.#ArribaPerú#TuSelecciónSub20 pic.twitter.com/z9KP3CTMfn — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 22 de enero de 2019

Paraguay llega con mayor presión que su rival porque es colista del grupo con solo un punto y una pésima diferencia de goles por culpa de la goleada de 3-0 que le anotó Ecuador en el debut.

La Albirroja igualó a uno con Argentina, pero necesita una victoria en el Filscal de Talca para no quedar rezagado y con pocas opciones de meterse entre los tres primeros que disputarán el hexagonal final.

Perú y Paraguay integran junto a Uruguay, Ecuador y Argentina el grupo ‘B’ del Sudamericano que se desarrolla en Chile. Los tres primeros de cada grupo avanzaran a un hexagonal final donde disputará cuatro cupos al Mundial de Polonia.

Perú vs Paraguay Sub 20: horarios del partido

Perú 5:30 p.m.

Ecuador 5:30 p.m.

Colombia 5:30 p.m.

Bolivia 6:30 p.m.

Venezuela 6:30 p.m.

Argentina 7:30 p.m.

Chile 7:30 p.m.

Uruguay 7:30 p.m.

Paraguay 7:30 p.m.

Brasil 8:30 p.m.

Alineaciones probables del Perú vs Paraguay EN VIVO ONLINE por el Sudamericano Sub 20

Perú: Emile Franco; Fabio Rojas, Carlos Huerto, Bryan Velarde, Dylan Caro; Oslimg Mora, Walter Tandazo, Jesús Petrell, Martín Távara, Marcos López; y Sebastián Gonzáles.

Paraguay: Diego Huesca; Cristhian Candia, Alexis Duarte, Roberto Fernández, Marcelo Rolón; Braian Ojeda, Marcelino Ñamandú, Lucas Sanabria, Antonio Galeano; Rodrigo Ruiz y Fernando Romero.

Perú vs Paraguay Sub 20 EN VIVO ONLINE por Movistar Deportes

Narración: Gino Bonatti

Comentarios: Diego Rebagliati

Campo: José Cahavrri y Michael Succar

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Perú vs Paraguay Sub 20?

Si quieres seguir en Internet el Perú vs Paraguay, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.