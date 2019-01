EN VIVO | Sigue la búsqueda del avión en el que viajaba el argentino Emiliano Sala

VER EN VIVO Las autoridades de Cardiff se han mostrado preocupadas por los informes de un avión desaparecido la noche del lunes en su trayecto desde Nantes hasta la capital de Galés. En él se encontraba viajando el futbolista argentino Emiliano Sala.

9:50 a.m | Ken Choo, CEO del Cardiff reveló que está en estado de shock "desde que oímos que el avión había desaparecido. Esperábamos a Emiliano en la noche del lunes y hoy iba a ser su primer día con el equipo".

9:30 a.m. | Comunicado oficial del Cardiff City tras la desaparición de Emiliano Sala. "Tomamos la decisión a primera hora de cancelar el entrenamiento. Haremos una declaración adicional a medida que haya más información".

9:00 a.m. | El jefe de la Aviación de Búsqueda del Canal de la Mancha, John Fitzgerald, dijo hoy que no esperan encontrar "a nadie vivo" en las tareas de localización del avión desaparecido en el que viajaba el futbolista argentino del Cardiff City Emiliano Sala.

8:45 a.m. | Esta es la última publicación en Instagram de Emiliano Sala antes de la desaparición del avión.

8:30 a.m. | Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, consultado por la situación del avión desaparecido de Emiliano Sala. “Muy triste, hay que esperar la confirmación. Es una noticia terrible, así que no queda otra que esperar”.

8:00 a.m. | Padre de Emiliano Sala angustiado por la desaparición de su hijo. "Nadie me llamó. Estoy desesperado. Todo lo que sé es lo que vi en la televisión.El domingo hablé por última vez con Emiliano. El está viviendo solo en Francia y estaba contento por este pase”, señaló Horacio Sala.

7:35 a.m. | La cuenta oficial de la Policía de Guernsey, uno de los medios que da información sobre la búsqueda, dio detalles en las últimas horas. "En la actualidad hay dos aviones, dos helicópteros y un bote salvavidas en busca de la aeronave. Aún no se ha encontrado ningún rastro. Las condiciones durante la búsqueda de anoche fueron desafiantes, con ondas de hasta dos metros, con lluvias pesadas y poca visibilidad”.

