Ilusión blanquirroja

Talca, Chile

Ellos también quieren jugar un mundial. Por ello saldrán hoy (5:30 p.m.) en busca de los puntos necesarios para clasificar al hexagonal final del Sudamericano Sub-20 Chile 2019. Los dirigidos por Daniel Ahmed deberán vencer a Paraguay por el Grupo B del torneo para dar un paso más hacia el objetivo, hoy, ante la atenta mirada de Ricardo Gareca, quien llegó a Chile para acompañar a la delegación nacional.

Perú no la tendrá nada fácil. Si bien debutó con un triunfo ante el vigente campeón, Uruguay, el rival de turno buscará la victoria, luego del empate conseguido ante la selección de Argentina. Cabe señalar que los paraguayos cayeron goleados por 3-0 ante Ecuador en la primera fecha, por lo que están obligados a conseguir un buen resultado en el estadio Fiscal de Talca para no quedar eliminados.

Cambios en el equipo

Luego de su gran actuación en la primera fecha, Emile Franco se perfila como el titular indiscutible en el arco blanquirrojo. Ahmed apostaría por la misma defensa que jugó contra Uruguay, pues si bien pasó algunos inconvenientes, finalmente no pudo ser batida por la ofensiva rival.

La gran novedad sería la inclusión de Jairo Concha en el once inicial. El volante se recuperó de la lesión que sufrió previo al Sudamericano y que lo alejó de estar desde el arranque en el debut. Estaría en lugar de Gerald Távara. Otro que podría tener minutos, aunque no desde el inicio del cotejo, es Christopher Olivares. Fernando Pacheco tras su buena actuación ante los uruguayos, más de uno pensó que el jugador de Sporting Cristal sería titular hoy, no obstante, el comando técnico habría decidido que siga como la principal pieza de recambio y estará en la banca.

Hay que señalar que la ‘Bicolor’ busca en el Sudamericano uno de los cuatro cupos al mundial de la categoría que se llevará a cabo entre mayo y junio de este año en Polonia. Las tres primeras selecciones de cada grupo clasificarán a un hexagonal que brindará los cuatro cupos al mundial.

“Han visto cómo entrenamos, tenemos mucho más que ofrecer”, dijo el delantero Sebastián Gonzales. La ‘Bicolor’, que fue sparring de la selección en Rusia 2018, está lista para grandes desafíos. ❧

Jairo Concha

Mediocampista nacional

“Hemos venido para clasificar al hexagonal y luego al mundial. Creo que el partido que hicimos con Uruguay fue correcto. El fútbol se gana con goles”.