En un encuentro plagado de sorpresas, Novak Djokovic clasificó a los Cuartos de Final del Australian Open 2019 tras superar por cuatro set (6-4. 6-(5)-7, 6-2 y 6-3) al ruso Daniil Medvedev.

En más de tres horas de partido, el serbio sufrió para poder ganar a Daniil. En el primer set, Novak estuvo impreciso, algo extraño en él, y eso fue aprovechado por el ruso, quien en más de una oportunidad se puso adelante en el marcador. Sin embargo, el número uno del mundo se quedó con el set tras dos buenos servicios.

Daniil estaba decidido a dar el ‘batacazo’, por eso en el segundo parcial dominó el duelo. Con saques largos y un concentración táctica, se pudo imponer a Nole. Los asistentes del Rod Laver Arena de Melbourne no lo podrían creer, sorpresa en el Open Australia.

‘Nole’ estaba confundido, se le veía cansado, pensativo. Eso aprovechó Daniil para imponerse en los primeros minutos del tercer set, pero Djokovic quiere conquistar el ‘Abierto de Australia’, es su más grande deseo. Como en el primer parcial, aprovechó los servicios para quedarse con el set.

En el último set el ruso dejó atrás la táctica defensiva y fue con todo por el empate. El número uno del mundo se impuso por 6-3 y consiguió clasificar a los Cuartos de Final, donde se enfrentará al japonés Kei Nishikori, que hizo lo propio con el español Pablo Carreño con polémico final de partido incluido en el 'super tie break'.

“Nunca me he sentido tan fresco en mi vida. Fue una batalla física, él no cometía errores, defendió bien, fue difícil desbordarlo", explicó ‘Nole’.

