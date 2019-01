Barcelona vs Leganés: derechazo descomunal de Messi para sentenciar el partido [VIDEO]

Lionel Messi, a pesar de que no arrancó como titular en el Barcelona vs Leganés, tuvo tiempo suficiente para demostrar su calidad y regalarnos uno de los mejores goles de la jornada 20 de la Liga Santander. El clip del soberbio tanto fue compartido en YouTube y otras redes sociales.

Cuando se jugaban los 91 minutos del segundo tiempo, el FC Barcelona se tomó el tiempo para tocar el balón por la mitad de la cancha, ya que se encontraba arriba en el marcador. No obstante, los dirigidos por Ernesto Valvede querían darle una alegría más a los hinchas que acudieron al Camp Nou.

Como se observa en el video subido a YouTube y otras redes sociales, Lionel Messi se juntó con Jordi Alba por la banda izquierda y, tras armar una pared, la 'Pulga' entró al área del Leganés con total libertad.

El capitán del conjunto 'Azulgrana' sorprendió a todos al convertir el último gol del encuentro con su pierna derecha, la que supuestamente es la menos hábil. Sin embargo, Messi nuevamente demostró por qué es uno de los mejores de la historia del FC Barcelona y dejó sin posibilidad de reacción al portero Iván Cuéllar.

Lionel Messi came off the bench to seal the win.



FT: Barcelona 3-1 Leganes pic.twitter.com/xnPowWt0Yo