Manchester City vs Huddersfield EN VIVO ONLINE: por la jornada 23 de la Premier League

VER EN VIVO | Manchester City vs Huddersfield se enfrentan este domingo 20 de enero por la Premier League. El Estadio Kirklees será testigo de este choque que arrancará desde la 8:30 pm (hora peruana). Será transmitido vía ESPN para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

Los dirigidos por Pep Guardiola buscarán en el Manchester City vs Huddersfield su cuarto triunfo consecutivo en la Premier League para seguir manteniendo la diferencia de cuatro unidades que los separa del líder, Liverpool.

El Manchester City llega motivado a este choque luego de vencer con mucha categoría al Wolves por 3-0, los goles fueron de Gabriel Jesús en dos oportunidades, y otra de Conor Coady.

En la vereda de al frente estará el Huddersfield que atraviesa una crisis en los futbolístico. Ya que no saben ganar hace nueve fechas, su última victoria fue ante el Wolves el pasado 25 de noviembre. Luego ha obtenido ocho derrotas y un empate por la Premier League.

Estos resultados los ubican en el último lugar de la tabla de la Premier League con apenas 11 unidades. Es superado por el Fulham (14 puntos) y el Cardiff (19 puntos), y en general estos tres clubes están en zona de descenso.

La última vez que se enfrentaron el Manchester City y el Huddersfield fue el 19 de agosto del año pasado. Aquella vez los ‘Cityzens’ fueron letales y goleraon 6-1 a sus rivales. Sergio ‘Kun’ Agüero marcó un doblete aquella vez.

Horarios para ver el Manchester City vs Huddersfield EN VIVO ONLINE por la Premier League

Ecuador – 8:30 a.m.

Perú – 8:30 a.m.

Colombia – 8:30 a.m.

México – 7:30 a.m.

Bolivia – 9:30 a.m.

Chile – 10:30 a.m.

Argentina – 10:30 a.m.

Uruguay - 10:30 a.m.

Paraguay - 10:30 a.m.

Canales para ver Manchester City vs Huddersfield | Premier League

ESPN 2

Manchester City vs Huddersfield: posibles alineaciones EN VIVO ONLINE por la Premier League

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Delph; De Bruyne, Fernandinho, D Silva; Sterling, Aguero, Sane

Hudderfield: Lossl; Smith, Zanka, Schindler, Durm; Puncheon, Hogg, Billing; Kachinga, Pritchard; Mounie

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Manchester City vs Huddersfield?

Si quieres seguir en Internet el Manchester City vs Huddersfield, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.