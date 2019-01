América vs Pachuca EN VIVO ONLINE: vibrante partido por el Clausura de la Liga MX

VER EN VIVO | América vs Pachuca juegan HOY por jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga MX. Este duelo se desarrollará en el Estadio Azteca y arrancará desde las 8:00 pm (hora peruana) y 7:00 pm (hora de México). La transmisión estará a cargo de TDN, Univisión Deportes y Televisa Deportes. Ademas, podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

Las ‘Águilas’ llegan al América vs Pachuca con un inicio inmejorable en el Clausura de la Liga MX. Con bajas por partida de algunos jugadores y lesionados, el cuadro ‘azulcrema’ ha ganado sus dos primeros partidos por la Liga MX y Copa MX. Respecto a la liga superaron en la primera fecha al Atlas por 2-1.

América vs Pachuca: ¿Cómo le fue en la primera fecha a las 'aguilas'?

El América jugando de local en el estadio Azteca buscará estirar esa buena racha del 2019 y recibirá al Pachuca que intentará levantar cabeza en el Clausura venciendo al actual campeón del Apertura. El equipo dirigido por Miguel ‘El Piojo’ Herrera tiene buena ofensiva, esto se refleja al ser uno de los clubes que más goles anotó en los últimos partidos.

Por su parte, los ‘Tuzos’ empezaron mal el Clausura de la Liga MX al caer goleados 5-0 a manos del Monterrey. Sin embargo, en la segunda fecha pudieron reponerse al vencer 3-0 al Querétaro.

El Pachuca se encuentra en el puesto 11 con tres unidades tras hacer disputados dos encuentros por la Liga MX. El técnico español Pako Ayestarán y sus dirigidos buscarán quedarse con los puntos jugando de visita ante el América.

América vs Pachuca: historial de enfrentamientos

El América vs Pachuca tienen un amplio historial de enfrentamientos, sin embargo nos centraremos en sus diez últimos. Las ‘águilas’ han sido superiores en cinco ocasiones, mientras que las ‘Tuzos’ lo hicieron en tres oportunidades, dos empates cierran las estadísticas.

Horarios para ver el América vs Pachuca EN VIVO ONLINE por la Liga MX

Ecuador - 8:00 p.m.

Perú - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

México - 7:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Chile - 10:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

España - 2:00 a.m. (sábado 19 de enero)

Canales para ver América vs Pachuca | Liga MX

TDN

Canal 5 Televisa

Televisa Deportes

Univisión Deportes (Estados Unidos)

América vs Pachuca: posibles alineaciones EN VIVO ONLINE por la Liga MX

América: Marchesín, Aguilar, Aguilera, Valdez, Sánchez, Álvarez, Ibarra, Rodríguez, Peralta, Domínguez, Martín.

Pachuca: Blanco, Murillo, García, Guzmán, Hernández, Cardona, Sagal, López, V. Dávila, Tapias, F. Jara.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el América vs Pachuca?

Si quieres seguir en Internet el América vs Pachuca, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.