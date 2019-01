Relator uruguayo explotó contra el árbitro tras cobrar penal para Perú [VIDEO]

La Selección Peruana Sub 20 sufrió hasta el último minuto para vencer por 1-0 a Uruguay en el debut del Sudamericano de la categoría que se disputa en Chile. El equipo de Daniel Ahmed dio un golpe histórico en el Estadio Fiscal de Talca luego de superar al vigente campeón del certamen gracias a un gol de penal de Fernando Pacheco. Sin embargo, un relator uruguayo explotó contra el árbitro del partido por cobrar la polémica máxima para la ‘blanquirroja’. El video es viral en YouTube.

Tras un primer tiempo donde a Perú le costó tener la posesión del balón, Ahmed decidió replantear el esquema con el ingreso de Fernando Pacheco por Oslimg Mora. El jugador de Sporting Cristal llevó peligro por las bandas y decretó el único tanto luego de una excepcional jugada de Marcos López, quien desbordó a un defensa charrúa y fue derribado en área rival, tal como se observan las imágenes en YouTube.

"Hay penal para Perú, no te lo puedo creer. Para mí, fue claro. Se le escapaba (Marcos) López a (Maximiliano) Araujo que me parece que lo enganchó de atrás", explicó el relator uruguayo de la cadena "El Espectador", Guillermo Trasante en el video que está colgado en YouTube.

Sin embargo, en la repetición del clip subido a YouTube, se observa que el nuevo jugador del San José Earthquakes fue derribado fuera del área. El periodista Trasante no podía creer lo que había cobrado y criticó su decisión.

“Perú ganando 1-0. Esto no lo esperaba absolutamente nadie. Lo que más bronca me da, como dice el 'Tango' (refiriéndose a su compañero de transmisión), no es haber sido tan 'gil' sino que haya sido tan 'gil' (Nicolás) Gallo (árbitro del partido), ¿verdad? Que cobró ese penal increíble", agregó.

Con el triunfo, la Selección Peruana Sub 20 se coloca en el segundo lugar con tres unidades y la siguiente fecha descansará.