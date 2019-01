Socios e hinchas de Universitario exigen a Indecopi que cumpla su labor

En pie de lucha. Los hinchas, colectivos, socios de Universitario de Deportes realizaron una conferencia de prensa donde informaron sobre su lucha contra la constructora Gremco Corp, principal acreedor de los cremas, y denunciar las irregularidades de Indecopi en el proceso concursal que viene atravesando los merengues.

Guillermo González, presidente de los socios activos de Universitario, indicó que es la primera vez que todos los grupos de la ‘U’ se reúnen y no cesarán en su lucha por ver al club que tanto aman libre de deudas.”Nosotros estamos buscando justicia, eso es lo más importante”, expresó.

“Según un peritaje contable no debemos nada a la firma Gremco. Los 31 millones de intereses fueron sacados por ellos. Nosotros queremos pagar la verdadera deuda. El señor Moreno apeló la norma(24 Juzgado contencioso administrativo pidió a Indecopi que determine la deuda del club, Universitario de Deportes, con Gremco y se someta a una nueva evaluación de reconocimiento de créditos concursales)”, señaló González.

Por su parte, un representante de ‘Colectivo Lolo’ manifestó que Carlos Moreno, administrador de la ‘U’, no debió apelar una sentencia que favorece a Universitario.”Moreno apela a nombre de la ‘U’, es decir: La ‘U’ apeló a una sentencia que lo favorece”.

Añadiendo que Indecopi debe poner la mano firme en este proceso concursal. “Indecopi señala que no van a mover un dedo, ellos han señalado varias veces que no pueden hacer nada. Indecopi no hace nada porque decide no hacer nada. Como ente fiscalizador, puede emitir sanciones a los administradores temporale”, sentenció.

Adrián Gilabert, abogado de la agrupación de los hinchas de la ‘U’, denunció que hasta el momento los ‘Cremas’ no conocen el monto total de la deuda concursal y -lo que es alarmante- no empiezan a pagar esa deuda. “Mientras otros clubes ya están pagando su deuda, Universitario no sabe lo que debe”.

El abogado denunció que Gremco no considera a la marca Universitario como un activo del club: “Ellos dicen que el activo de la U es solamente sus tres inmuebles: Estadio Lolo Fernández, Estadio Monumental y Campo Mar. No toman en cuenta la marca ‘U’. Su marca vale mil millones de dólares. Indecopi es una entidad que valora y considera como activos fijos la marca”.

Además, los hinchas de Universitario una marcha nacional para expresar el reclamo del club y en busca de salvaguardar sus intereses.