¿Le salió competencia a Alianza Lima por fichar a Pedro Gallese?

En las últimas horas transcurrió la información de que Alianza Lima no sería el único club interesado en contar con Pedro Gallese para la presente temporada. Y es que el nombre del arquero de la selección peruana también empezó a sonar en Sporting Cristal, ante este panorama la directiva ‘bajopontina’ se pronunció.

Carlos Benavides, presidente de Sporting Cristal se refirió si Pedro Gallese era una opción en el equipo dirigido por Alexis Mendoza. El dirigente ‘celeste’ elogió el trabajo del aún arquero del Tiburones Rojos de Veracruz y señaló las características que debe tener el futuro arquero que se pare bajo los tres palos del arco ‘rimense’.

“El portero que llegue tiene que ser valiente con los pies y arriesgado, Patricio Álvarez llegó por un perfil de arquero que se trabajó en el club. (...) Pedro Gallese no estuvo en mesa de opciones porque siento que es mucho más directo a la hora de jugar, no siempre ha sido de intentar jugar desde atrás. Lo que he visto de él en general con la selección y en su club en México es que juega más largo y seguro. Como arquero es espectacular. pero también necesitamos que arriesgue un poco más con los pies”, sostuvo Benavides para el programa ‘Fútbol Como Cancha’.

A Sporting Cristal le falta un tercer portero

Hay que resaltar que actualmente Sporting Cristal tiene como titular a Patricio Álvarez y como suplente está el juvenil Renato Solís de 20 años. Los ‘bajopontinos’ no cuentan con un tercer arquero luego de la salida de Carlos Grados al Ayacucho FC. Incorporar otro guardameta sería una necesidad teniendo en cuenta que disputarán la Copa Libertadores 2019 a la par de la Liga 1.