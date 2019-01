Gerente de Alianza Lima sobre Pedro Gallese: "No hay una negativa del Veracruz" [VIDEO]

¿Pedro Gallese llega a Alianza Lima? El gerente 'blanquiazul' Gustavo Zeballos despejó algunas dudas sobre el tema del arquero de la selección peruana. En una reciente entrevista detalló que el club victoriano hizo todo lo posible para que se concrete la llegada del guardameta, pero todo depende de la directiva del Tiburones de Veracruz.

“Nosotros hemos hecho todo lo que se tiene que hacer, hemos hecho la propuesta, hemos conversado con Pedro (Gallese). Él tiene mucho entusiasmo de venir, pero es un tema como lo hemos declarado en las últimas horas, ya no está en nuestras manos depende básicamente del presidente, del dueño del equipo (Tiburones de Veracruz)", apunto el gerente de Alianza Lima para Radio Capital.

Cuando le preguntaron a Zeballos si Gallese estaba lejos de llegar a Alianza Lima, el gerente respondió que aún hay posibilidades ya que no han recibido ninguna negativa del club dueño se su carta, aunque el silencio "dice mucho".

“Yo no diría eso (que la llegada de Gallese está lejos), lo único que digo es que nosotros esperábamos hasta ayer. No hemos recibido absolutamente ninguna confirmación ni alguna negativa al respecto. No sé, el silencio dice mucho de repente ya ellos han tomado otra decisión De todas maneras vamos a tratar de conversarlo durante el día. Siempre con la seguridad y que todo el esfuerzo que hemos hecho pensando siempre en lo mejor para el club...", afirmó Zeballos.