Pumas UNAM derrotan 2-0 a Leones Negros por la Copa MX [RESUMEN y VIDEO]

Los Pumas llegaron al Estadio Jalisco a llevarse los tres puntos, y los consiguieron. En un partido abierto, los de la UNAM derrotaron a los locales, Los Leones Negros y sumaron sus primeros tres puntos en la Copa MX 2019.

Los Pumas no llegaron bien al encuentro, la caída ante Atlas en la fecha anterior les obligaba a buscar la victoria desde el primer minuto. Por su parte, Los Leones Negros debutaban en la Copa y lo hacían frente a su gente.

El primer gol del partido lo marcó Felipe Mora a los 44' del primer tiempo, aprovechando un centro pasado que ningun compañero pudo añadir o rival despejar. Mora definió cruzado para anotar el gol con el que se fueron al descanso.

En el segundo tiempo, y tras varios intentos, Ignacio Malcorra amplió la ventaja con penal cruzado tras una falta en el área de los locales.

Con este resultado, la tabla se apreta y tiene dos líderes: Pumas UNAM Y Lobos BUAP, ambos con 3 puntos. La siguiente fecha del grupo I enfrentará a Lobos ante Leones Negros, descansará Pumas.

Pumas vs Leones Negros EN VIVO: minuto a minuto

Alineaciones confirmadas

Luego de un inicio de año complicado, Pumas de la UNAM buscará levantar cabeza en la Copa MX. El equipo de David Patiño viene de caer de visita por 2-1 ante Necaxa por Liga MX y sumó su segunda derrota consecutiva. La anterior fue en el debut de la Copa MX ante Atlas en Ciudad Universitaria por la mínima.

La directiva decisión no traer refuerzos para el segundo tramo de la temporada y apostar por la cantero, pero dejaron ir a dos piezas importantes como Matías Alustiza y Alan Mendoza, por lo que el entrenador buscará cerrar algunas contrataciones.

“Es cuestión interna. Vamos a hablarlo. Vamos a tener junta esta semana y seguramente hablaremos de ello. Es un tema y no tengo porqué decirte. Es la Fecha 2 y perdimos de visitantes, el equipo intentó y el equipo luchó, esto apenas está empezando”, señaló Patiño.

De otro lado, Leones Negros harán su presentación en esta Copa MX y esperan hacer con una victoria delante de su hinchada en el Estadio Jalisco. El cuadro del Ascenso MX tiene un similar arranque de año como Pumas tras la derrota de visita por 2-1 frente a Juárez.

Pumas vs. Leones Negros: horarios en el mundo

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (miércoles 16 de enero)

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles 16 de enero)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles 16 de enero)

Paraguay - 12:00 a.m. (miércoles 16 de enero)

España - 12:00 a.m. (miércoles 16 de enero)

Canales para seguir el Pumas vs. Leones Negros | Copa MX

FOX Sports

TDN

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Pumas vs. Leones Negros?

Si quieres seguir en Internet el Pumas vs. Leones Negros, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.