Novak Djokovic debuta con triunfo en el Abierto de Australia

Novak Djokovic es uno de los grandes favoritos para ganar el Abierto de Australia. El tenista serbio es el actual número 1 de la ATP y ha debutado con un triunfo sin mayores problemas al imponerse 6-3, 6-2 y 6-2, en 2 horas y tres minutos al estadoudinense Mitchell Krueger.

'Nole' está a solo dos triunfos de asegurar el cetro de la ATP al terminar el torneo. Conectó hasta 42 tiros ganadores, 22 más que su rival en su primer partido donde el servicio fue una de las claves para imponerse. En la segunda ronda chocará ante el francés Jo-Wilfried Tsonga, que se impuso sobre Martin Klizan por 6-4, 6-4 y 7-6(5).

"Me sentí bien, estar saludable y volver a esta cancha nuevamente así de bien es reconfortante. Hace 12 meses tuve una sensación muy diferente en la cancha, con la lesión en el codo. Desde hace 12 meses en adelante, obviamente las cosas son bastante diferentes. Tuve un gran éxito en los últimos seis meses, recuperé el número 1. Esperemos tener otro buen partido ante Tsonga", manifestó después del partido donde también fue consultado sobre la posibilidad de remover al presidente de la ATP, Chris Kermode.

"No se trata solo del presidente. Se trata del futuro del deporte. Creo que en términos de comunicación entre los jugadores, estamos mucho mejor, digamos, que hace cinco años. En el último año y medio, ha habido una mejora significativa en términos de comunicación entre los jugadores, lo que es genial. Eso es lo que necesitamos. Para nosotros, es una energía y un esfuerzo adicionales, no nos pagan por esto. Pero creo que, al menos desde mi perspectiva, lo hago porque me importa el deporte y me preocupo por los jugadores. Quiero poder usar mi estatus para contribuir a cambios positivos", indicó.