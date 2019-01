Pelé considera a Kylian Mbappé como su próximo sucesor

Kylian Mbappé, con 19 años de edad, logró un récord en el pasado Mundial Rusia 2018. Se convirtió en el tercer jugador más joven en lograr el título más importante a nivel de selecciones solo después de Pelé.

La revista 'France Football' consiguió una entrevista con el legendario futbolista brasileño, ganador de tres mundiales, donde habló sobre el joven delantero del Paris Saint Germain, a quien ya calificó como su sucesor.

"Kylian Mbappé ganó la Copa del Mundo a los diecinueve, yo solo tenía diecisiete. Me acerqué a él diciendo que casi me había igualado. ¡Creo que puede convertirse en el nuevo Pelé! Mucha gente piensa que dije eso para reír, pero no, no es una broma", manifestó el exfutbolista de la selección brasileña.

Pelé aseguró en la entrevista que tiene un mensaje personal en su teléfono que le envió Mbappé y que se siente aún "emocionado" por ello. "Pero, para hacerme todavía más feliz tiene que ganar otro Mundial", señaló.

En la entrevista reconoció tener una relación particular con Neymar, y a quien deseó que pronto se convierta en el mejor jugador del mundo.

"Se dio a conocer por simular faltas, por complicar la vida a los árbitros. Por eso su imagen fue negativa. Hemos hablado varias veces. También hablo con su padre. Creo que ahora lo ha entendido. Es, sin duda, uno de los mejores jugadores del mundo y espero que pronto sea el mejor", señaló.

Con apenas 19 años de edad y 207 días, Kylian Mbappé escribió su historia en las Copas del Mundo tras pasar a ser el tercer jugador de menor edad en ganar el título solo por detrás de Pelé, quien lo hizo en el Mundial de Suecia 58 a los 17 años y del italiano Giuseppe Bergomi en España 1982, quien tenía 18 años.