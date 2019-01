Roger Federer vs Denis Istomin EN VIVO: choque por Australian Open

Ver EN VIVO | Roger Federer vs Denis Istomin se ven las caras este lunes 14 de enero EN DIRECTO por la primera ronda del Australian Open 2019 vía ESPN. El duelo entre el suizo y uzbeko comenzará a partir de las 4:30 a.m. (hora peruana); asimismo, podrás seguir todas las incidencias ONLINE por larepublica.pe.

Roger Federer vs Denis Istomin: debuta 'su majestad'

Roger Federer se mostró confiado en la previa en poder alcanzar el centenar de títulos en el Abierto de Australia (primer Grand Slam) de la temporada del Tenis internacional, del que es campeón defensor y que podría obtenerlo por séptima vez en su carrera.

“Noventa y nueve títulos es un buen número, pero claro que quiero llegar a los 100 y ojalá los consiga aquí en Australia”, atinó el actual número tres del mundo del ranking ATP.

Sobre su pretemporada, Roger Federer subrayó que no ha tenido alguna lesión o molestia que lo haya alejado de las canchas y que incluso no se ha perdido ninguna sesión.

Asimismo, el 'hombre récord' hizo énfasis de su gran estado físico que tiene a sus 37 años para afrontar este primer Grand Slam del año 2019.

Destacar que, el tenista suizo se estrenará ante el uzbeko, Denis Istomin, número 99 en la lista ATP.

Para poder disfrutar de todos los partidos del Australian Open, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver Tenis EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Roger Federer vs Denis Istomin EN VIVO ONLINE | Horarios por el Australian Open 2019

México 3:30 a.m.

Perú 4:30 a.m.

Ecuador 4:30 a.m.

Colombia 4:30 a.m.

Bolivia 5:30 a.m.

Argentina 6:30 a.m.

Chile 6:30 a.m.

Uruguay 6:30 a.m.

Paraguay 6:30 a.m.

España 10:30 a.m.

Australia 8:30 p.m.

Canal para ver el Roger Federer vs Denis Istomin EN VIVO ONLINE por el Australian Open

ESPN

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Roger Federer vs Denis Istomin?

Si quieres seguir en Internet el Roger Federer vs Denis Istomin, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.