Sudamericano Sub 20: conoce a las figuras ausentes del torneo internacional Chile 2019

El Sudamericano Sub 20 no solo da un cupo a la próxima cita mundialista de la categoría, sino que también sirve de vitrina para varios jugadores que buscan continuar su carrera futbolística en un equipo de mayor envergadura.

Sin embargo, para esta edición, habrán varias figuras que no podrán decir presente en este certamen, ya sea por alguna lesión o porque sus clubes no le dieron 'luz verde' para vestirse con la indumentaria de su selección.

¿De quiénes se trata? Vinícius Junior (Brasil-Real Madrid), Juan Camilo 'Cucho' Hernández (Colombia-Huesca), Ezequiel Barco (Argentina-Atlanta United), entre otros, dieron qué hablar, puesto que en primera instancia estaban dentro de las nóminas de sus respectivas selecciones, pero a última hora no estarán presentes.

En el caso de Vinícius Junior, Real Madrid no estaba dispuesto ha ceder a la joven 'joya' brasileña. "Estoy diciendo que no será liberado porque yo estuve en Madrid, conversé con ellos y me dijeron eso", manifestó el DT de la 'canarinha', Carlos Amadeu.

La misma situación pasó Juan Camilo Hernández. El futbolista colombiano no disputará el sudamericano luego que su club, el Huesca de España, decidiera no enviarlo debido a la complicada situación que atraviesa en la Liga Santander.

Una historia distinta es la del jugador argentino, Ezequiel Barco. El atacante 'albiceleste' fue desafectado por una patología insercional del tendón rotuliano de la rodilla derecha.