Neymar se refirió de las supuestas llamadas al Barcelona para regresar [FOTO]

La figura brasileña, Neymar, ha vuelto a utilizar sus redes sociales para responder todas aquellas informaciones que en los últimos días han venido especulando un posible regreso al FC Barcelona.

Siguiendo la línea de su padre, Neymar ha vuelto a calificar de mentira todos los rumores que lo acercan al cuadro 'azulgrana' por medio de una foto donde aparece su hijo.

Una serie de imágenes que colgó el futbolista del PSG en las redes sociales, precisamente, en su cuenta de 'Instagram Storie', demuestra su postura frente a las últimas noticias que han aparecido.

Utilizando tres fotografías de su hijo, Davi Lucca, Neymar posteó los siguientes mensajes: "Yo mirando falsas llamadas y fake news. Cuando me enfado con las mentiras. Cuando los falsos amigos me vienen a hablar y yo pongo cara de que no sé nada".

De esta manera, Neymar Jr da la razón a su querido padre, quien también calificó de mentira la información que aseguraba que había llamado cinco veces al FC Barcelona para solicitar su regreso al plantel 'blaugrana' la próxima campaña, luego de reconocer su arrepentimiento por haber dejado el equipo 'culé' hace dos campañas.



'Ney', por otra parte, no fue considerado por el estratega alemán, Thomas Tüchel, en el partido que el Paris Saint Germain disputó este sábado frente a su similar del Amiens, al cual derrotó por 3-0 gracias a los tantos de Edinson Cavani, Kylian Mbappé y Marquinhos.