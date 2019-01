La conmovedora despedida de Gabriel Costa hacia Cristal y sus hinchas [VIDEO]

Gabriel Costa llegó al Perú para despedirse de Sporting Cristal e hinchas antes de enrolarse al Colo Colo de Chile. El uruguayo nacionalizado peruano acudió a las instalaciones de La Florida para agradecer a los dirigentes y trabajadores del club donde militó las últimas tres temporadas. El video fue compartido en Twitter.

"Desde que llegué al club cambié mi vida, mi forma de pensar y de jugar. Para mí ahora Cristal es un club que me ha potenciado en lo futbolístico y en lo personal", dijo Costa, sentado en una silla ubicada en el césped del Estadio Alberto Gallardo, recinto deportivo donde alguna vez le regaló a los hinchas de Cristal sus mejores goles y asistencias.

El video estuvo acompañado de las mejores jugadas de Gabriel Costa, quien fue elegido el mejor jugador del Torneo Descentralizado 2018 tras anotar 26 goles y brindar 19 asistencias en 43 partidos.

Por otro lado, Gabriel Costa envió un emotivo mensaje a los fanáticos de Sporting Cristal a quienes les agradece por el trato que recibió durante su instancia en el club. Agregó que se quería quedar (había renovado con el club hasta el 2022) pero decidió emprender un nuevo reto con Colo Colo.

“Agradecerles (a los hinchas) porque desde el primer día que llegué a este club me trataron espectacular. Estoy muy feliz y contento, me bancaron en todo. No se que decir, estoy muy emocionado y con sentimientos encontrados. Me quería quedar pero las circunstancias de la vida profesional me lleva por otro camino. Les mando un abrazo grande y espero que me recuerden. Los quiero mucho”, concluyó Costa.

Sporting Cristal vendió a Gabriel Costa en un millón 200 mil dólares por el 80% del pase a Colo Colo. En la transacción, la institución rimense pidió el 100% del pase de Christofer Gonzales.