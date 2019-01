Liverpool 0-0 Brighton EN VIVO: con Salah, Mané y Firmino por Premier League

VER EN VIVO Liverpool vs Brighton se enfrentan HOY desde las 10:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 22 de la Premier League en el Falmer Stadium. La transmisión del partido estará a cargo ONLINE | EN DIRECTO vía ESPN 2. Además podrás seguir el minuto a minuto y todos los goles a través de Larepublica.pe.

Minuto a minuto del Liverpool vs Brighton EN VIVO ONLINE por la Premier League Alineaciones confirmadas del Liverpool vs Brighton EN VIVO ONLINE por la Premier League

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Van Dijk, Robertson; Mijnaldum, Henderson, Shaqiri, Mané, Salah y Firmino.

Brighton: Button; Montoya, Duffy, Dunk, Bong; March, Grob, Stephens, Propper, Locadia y Murray.

El Liverpool cortó una racha de nueve triunfos consecutivos en la Premier League al perder el invicto contra Manchester City en el inicio del año. Luego se enfrentó ante Wolves por la FA Cup donde quedó eliminado por 2-1 con varios suplentes en el equipo.

El cuadro de conducido por Jürgen Klopp intentará levantar cabeza en su visita al Brighton donde buscará seguir liderando el torneo inglés (1° con 54 puntos), pero con poco margen de error ya que le sacan cuatro puntos de diferencia al City de Pep Guardiola.

En tanto, Brighton lleva tres partidos sin perder en la Premier League con un triunfo (Everton) y dos empates (Arsenal y West Ham). Además, las águilas clasificaron a la siguente ronda de la FA Cup tras vender por 3-1 al Bournemouth. En el campeonato local, los dirigidos por el irlandés Chris Hughton se ubican en el puesto 13 con 26 unidades.

Horario del Liverpool vs Brighton EN VIVO ONLINE por la Premier League

Ecuador - 10:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

México - 9:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Chile - 12:00 p.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

España - 4:00 p.m.

Canal del Liverpool vs Brighton EN VIVO ONLINE por la Premier League

ESPN 2

Liverpool vs Brighton EN VIVO ONLINE | Alineaciones probables por Premier League

Liverpool: Alisson; Arnold, Fabinho, Van Dijk, Robertson; Milner, Keita, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Brighton: Button; Montoya, Duffy, Dunk, Bernardo; March, Grob, Stephens, Pröpper, Locadia; Murray.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Liverpool vs Brighton?

Si quieres seguir en Internet el Liverpool vs Brighton, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.