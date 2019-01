El regreso de Alexis

Es difícil borrar de la mente la manera en que Alexis Hernández demostró su amor por el país. Es imposible no conmoverse al recordar cómo este piloto peruano, previo a llegar a la meta, se quitó el casco, se paró encima de su cuatrimoto para, entre lágrimas y gritos, sacar la bandera del Perú y flamearla por todo lo alto. Es preciso recordar este episodio porque en el 2018, justo en este mes, el deportista de 34 años obtuvo el quinto lugar de la tabla general del Rally Dakar, logrando una histórica posición.

Hernández, quien también ha logrado múltiples títulos nacionales, demostró que cuando el trabajo y la perseverancia están aliados, no hay obstáculo que impida alcanzar los sueños. Sin embargo, al esposo y padre de dos hijos no siempre le tocó sonreír. La vida le dio pruebas de fuego. Una de ellas, en marzo del 2015, pues como parte de su entrenamiento manejaba bicicleta y un auto lo atropelló. Tuve una lesión en el hombro y la muñeca que lo obligó a guardar reposo por dos meses. El dolor físico podría ser soportable, pero había uno que dolía aún más: la posibilidad de no poder participar en el Dakar del año siguiente por falta de apoyo económico. Parecía que todos sus anhelos se desmoronaban.

Pero la vida tiene giros inesperados y Hernández lo comprobó. Su esposa lo sorprendió con la noticia de que su segundo hijo estaba en camino. La luz al final del túnel lo iluminó en su vida personal, pero también en la profesional, pues los auspiciadores comenzaron a llegar y logró participar en el Rally y obtuvo el octavo lugar.

Nuevo desafío

Este año decidió inscribirse para sumar su sexta participación en la carrera automovilística más difícil del mundo, pero ya no en cuatrimotos, sino a bordo de un Side by Side. “He cambiado de vehículo para seguir siendo competitivo. Creo que es un buen momento para un crecimiento deportivo y también por un tema de seguridad”, aseguró nuestro compatriota, quien agradeció a su padre y hermano que siempre lo apoya en la parte de asistencia.

sigue en carrera

Alexis Hernández ha obtenido logros importantes y ha dejado en alto el nombre del Perú. Sin embargo, en la actualidad está atravesando un momento deportivo muy complicado. Y es que las dunas peruanas no han sido tan fáciles.

En el primer recorrido de este certamen, que fue de Lima hacía Pisco, el Yamaha YXZ 1000R Turbo no respondió como se esperaba. El turbo eléctrico falló y el peruano ocupó el puesto 69 en la tabla general de los autos Side By Side. Cuando pensaba que todo cambiaría para la segunda etapa (Pisco hacía San Juan de Marcona), tuvo que abandonar la competencia por fallas mecánicas. “Volveremos a reenganchar”, señaló el piloto raudamente. Estará en la categoría Semi Maratón en la que se permite a los coches que abandonen en la primera semana poder seguir en carrera en la segunda. El peruano volverá el lunes a la competencia, pero ya no figurará con los demás competidores.

Como ha sido una costumbre en su vida, Hernández superará este obstáculo y volverá a sonreír. Con esa misma alegría con que confesó cuál es la otra actividad que lo apasiona. “Me gusta cocinar y montar bicicleta con mis hijos. Con ellos me pongo a hacer parrilla porque la cocina me gusta, por ello siempre recomiendo mi lomo saltado porque es buenísimo (risas)”, finalizó optimista.❧