Jean Deza busca dar todo en UTC

Del avión al grass. Jean Deza no desea perder un minuto más en la vida, confesándose más maduro y no dejar pasar esta oportunidad que le brinda UTC, y recuperar el mejor de sus estados para volver a lucir la casaquilla nacional.

“Sí, es una oportunidad muy linda estar en UTC, un club adonde quise venir como le dije al profe Franco (Navarro), y ahora a ponerme a sus órdenes y a punto para el inicio del campeonato”, indicó.

Asimismo al delantero lo motiva poder jugar la Sudamericana.

“Todo torneo internacional es importante en el tema futbolístico, y también que pueda llegar a la Selección. Uno tiene que trabajar para esos partidos que son cruciales y a la vez duros”, sostuvo.

Espera ponerse a punto y contribuir en los triunfos a su nuevo equipo.

“Ya sé lo que es jugar en altura, no me va a chocar mucho acá recuperar el nivel que todo el mundo me conoce”, expresó.

Además, señaló que su inspiración está en su familia.

“Bueno, estar bien mentalmente, trabajar para cada día ser mejor y dar triunfos a UTC; la familia, mis hijos, mis viejos, mis hermanos, que siempre están conmigo en las buenas y en las malas”, detalló.

Asimismo se refirió el aporte que dan los extranjeros al torneo peruano.

“Mucho, hay buenos jugadores y entrenadores, ellos vienen a aportar lo mejor que saben hacer”, finalizó.