Barcelona vs Levante: Borja Mayoral pone el 2-0 para el 'granote' con sutil definición [VIDEO]

Se cumple la 'ley del ex'. Borja Mayoral recibe un preciso pase en profundidad de Boateng para definir con sutileza ante la salida de Cillesen que no pudo hacer nada para detener un tiro, que si bien es cierto no llevó mucha potencia, tuvo muy buena colocación.

De esta manera, el Levante sigue sorprendiendo al Barcelona que aún no se repone de la sorpresa que significó el gol de Erick Cabaco.

Con este gol de Borja, el marcador se mantuvo 2-0 hasta el final del primer tiempo. El Barcelona intentó reaccionar, incluso tuvo opciones de gol, sin embargo, dejó espacios en la defensa que fueron aprovechados por el equipo 'granote' que pudo ampliar la cifra.



De mantenerse este resultado, el Levante deberá mantener la ventaja en el partido de vuelta a jugarse en el Cam Nou el día 17 de enero. Este encuentro corresponde a los octavos de final de la Copa del Rey.