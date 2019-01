La ‘U’ empieza a hacer caja

Universitario ha renovado su plantel para esta temporada y ahora también su camiseta con el ingreso de Caja Huancayo como sponsor principal del club, que está pagando 700 mil dólares para aparecer en el pecho.

“Es un día histórico para Caja Huancayo. Desde hoy día vamos a apoyar al equipo más importante del Perú”, manifestó Jorge Solís, presidente del directorio de Caja Huancayo. Por su parte, el administrador merengue Carlos Moreno, señaló: “Ellos fueron los primeros en interesarse por nosotros. La idea es que sigan por mucho tiempo con nosotros”.

Por otro lado, mientras siguen los trabajos de pretemporada en Campo Mar, se rumoreó de que Reimond Manco podría llegar a Universitario, opción que el mismo jugador descartó. “No hubo ningún acercamiento o alguna llamada por parte de ellos. No sé de dónde sale eso. No descarto ir al extranjero”, señaló ‘Rei’, que hasta hace poco negociaba con Sport Boys pero no llegó a un acuerdo económico con los rosados. ❧