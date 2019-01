Real Madrid vs Leganés EN VIVO ONLINE: con Vinícius Jr. se enfrentan por la Copa del Rey [GUIA TV]

VER EN VIVO | Real Madrid vs Leganés se juega HOY por la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Este duelo se jugará en el Santiago Bernabéu y arrancará desde las 3:30 pm (hora peruana). Será transmitido vía DirecTV Sports; además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

El cuadro ‘merengue’ afronta el Real Madrid vs Leganés con la presión de ganar o ganar para reencontrarse con su afición, y este duelo por la Copa del Rey será una buena oportunidad. En sus dos últimas presentaciones por la Liga Santander consiguió un empate frente al Villarreal (2-2), y un derrota ante la Real Sociedad (2-0).

El Real Madrid se encuentran en el quinto lugar de LaLiga con 30 puntos. El técnico Santiago Solari posiblemente ponga desde el arranque al brasileño Vinícius Jr. y en el arco a Keylor Navas.

Los madridistas llegan plagados de lesionados; Toni Kroos presentó una lesión muscular; Gareth Bale, Marco Asensio, Mariano y Marcos Llorente también se encuentran sentidos. Thibaut Courtois y Raphael Varane les siguen los pasos.

Por su parte el Leganés afronta una mala racha, no saben lo que es ganar desde hace cuatro partidos. Su último triunfo fue el 4 de diciembre cuando superó 1-0 al Rayo Vallecano por la Copa del Rey.

Actualmente el equipo dirigido por el argentino Mauricio Pellegrino se encuentra en la casilla 16 con 19 unidades.

Real Madrid vs Leganés: historial de enfrentamientos

Nos centraremos en los últimos nueve Real Madrid vs Leganés. Los madridistas han sido superiores con 7 triunfos, mientras que los ‘pepineros’ lo hicieron en una oportunidad. Un empate cierra las estadísticas, estos duelos se desarrollaron por la Copa del Rey y la Liga Santander.

Horarios para ver el Real Madrid vs Leganés EN VIVO ONLINE por la Copa del Rey

Perú - 3:30 p.m.

Colombia - 3:30 p.m.

Ecuador - 3:30 p.m.

Panamá - 3:30 p.m.

México - 2:30 p.m.

Costa Rica - 2:30 p.m.

Nicaragua - 2:30 p.m.

Guatemala - 2:30 p.m.

El Salvador - 2:30 p.m.

Puerto Rico - 4:30 p.m.

Venezuela - 4:30 p.m.

Bolivia - 4:30 p.m.

Argentina - 5:30 p.m.

Uruguay - 5:30 p.m.

Chile - 5:30 p.m.

Paraguay - 5:30 p.m.

Brasil - 6:30 p.m.

España - 9:30 p.m.

Real Madrid vs Leganés: posibles alineaciones | Copa del Rey

Real Madrid: Keylor Navas; Odriozola, Nacho, Vallejo, Reguilón; Casemiro, Ceballos, Isco; Lucas Vázquez, Vinicius, Benzema.

Leganés: Cuéllar; Nyom, Tarín, Bustinza, Siovas, Juanfran; Recio, Rubén Pérez, Gumbau; Braithwaite, El Zhar.

Canales para seguir el Real Madrid vs Leganés | Copa del Rey

Argentina: DirecTV Sports

Austria: DAZN

Canadá: beIN Sports Canadá, DAZN, beIN Sports Connect, beIN Sports en Español

Chile: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Francia: beIN Sports 2, beIN Sports

Alemania: DAZN

Internacional: Bet 365

Italia: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DirecTV Sports

España: beIN LaLiga, beIN Sports Connect España, Movistar +

Estados Unidos: beIN Sports Connect, beIN sports en Español, beIN Sports

Canal para ver Real Madrid vs Leganés | Copa del Rey

DirecTV Sports

Narración: Nicolás Haase

Comentarios: Fernando Petrocelli

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Real Madrid vs Leganés?

Si quieres seguir en Internet el Real Madrid vs Leganés, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.