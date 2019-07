Alexi Gómez sobre Pedro Troglio: “Por él no abandoné el fútbol” [VIDEO]

La relación Alexi Gómez y Pedro Troglio a traspasado fronteras, el mismo centrocampista peruano ha confesado en distintas oportunidades que el estratega argentino es una especie de padre para él. Ambos se conocieron en Universitario de Deportes y ahora se volvieron a reencontrar en el Gimnasia La Plata. Al ser presentado en conferencia de prensa, el exjugador ‘crema’ reveló un secreto que hizo que el vínculo con el técnico se fortalezca.

“Pedro Troglio dijo que yo estaba loco, pero él está más loco que yo, no es fácil entenderme a mi. Él es como un padre para mí, no tengo vergüenza en decir que por él no abandoné el fútbol. No lo pienso defraudar”, expresó el exjugador de Universitario de Deportes.

Alexi Gómez y Pedro Troglio guardan una estrecha relación amical desde cuando coincidieron en e club 'merengue'. La llegada del estratega argentino a Ate fue clave en la vida futbolística de la ‘Hiena’.

“Cuando Pedro Troglio llegó al Perú yo estaba por dejar el fútbol, me hizo muy bien y ahora quiero retribuir todo lo que él me dio”, exclamó el nuevo jugador del Gimnasia La Plata.

En otro momento de la rueda de prensa, el jugador de 25 años confesó que había pedido la camiseta número 10 del cuadro ‘Lobo’ y afortunadamente estaba libre. “Soy un jugador acostumbrado a usar la ‘10’. Cuando llegué pregunté y me dijeron que estaba libre. Ni lo dudé”, añadió el centrocampista peruano

“Estoy muy contento de sumarme a este equipo. Es un club muy lindo, el fútbol argentino es muy dinámico, entretenido. Estoy muy feliz por este paso en mi carrera”, concluyó