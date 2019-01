Gianna Velarde ya es una ganadoraTrueque en Sporting Cristal

Su carácter de niña rebelde le ha ayudado a sacar fuerzas que ni ella misma se imaginaba que tenía para poder vencer al cáncer de ganglios. Sin embargo, paradojas de la vida, este terrible episodio que vivió a los 15 años la impulsó a que realice lo que le dictaba su corazón: manejar motos. La protagonista de esta historia que da una lección de vida es Gianna Velarde, quien ahora hace historia por ser la primera peruana que participa en la categoría motos.

Recordar esos complicados momentos hace valorar cada minuto, cada segundo. “Al enterarme de eso fue una pesadilla porque lo primero que pensé es que iba a morir. El proceso fue demasiado duro. Llegué a perder hasta 10 kilos. Mis padres fueron mi fuerza”, dice Velarde.

Es admirable como esta joven que hace nueve años tuvo que soportar 16 quimioterapias y 32 radioterapias nunca se rindió y ahora como anécdota cuenta cómo nació su pasión por los fierros. “Cuando estaba afrontando esta enfermedad, mi papá me llevó a correr por los cerros. Yo lo hacía con mi peluca larga porque amaba mi cabello largo. Montar moto para mí es una filosofía de vida y me enseñó a ser fuerte. A valorar aun más la vida. Creo que he podido demostrarme a mí misma y a la gente que nada nos puede vencer”.

Gianna Velarde hizo su debut, montada en su moto de marca KTM, y terminó la primera etapa del Dakar 2019, que solo se realiza en nuestro país, con lo cual llegó a Paracas. Dice que se ha preparado de manera especial para el rally más complicado del mundo. ❧

Gabriel Costa tuvo una gran temporada en el 2018. Salió campeón con Cristal, anotó 26 goles en 43 partidos y muchos lo piden a la selección peruana –a la que ya podría ser convocado–. Ahora ha decidido dar un salto en su carrera ya que tiene todo arreglado con Colo Colo de Chile, club donde se reencontrará con Mario Salas.

Fue el DT chileno quien pidió su contratación y las negociaciones no demoraron tanto como se esperaba. El ‘Cacique’ ofreció dinero más el pase de Christofer Gonzales para sellar la transferencia. Incluso a través de su cuenta oficial de Twitter lo anunciaron pero luego por un error de tipeo lo borraron, lo que no significa que se haya caído la operación.

Por otro lado, ‘Canchita’ se sumará al actual campeón peruano y jugará Copa Libertadores con el cuadro cervecero, en el que espera ser titular para seguir siendo convocado a la selección peruana. En tanto, la directiva de Cristal busca otros refuerzos en el extranjero. ❧

en cifras

2015

tuvo su primera carrera en moto en Tarapoto.

24

años tiene Gianna Velarde. Estudia Marketing Estratégico y es instructora de motos para niños con cáncer.