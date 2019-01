Lobos BUAP vs. Mineros EN VIVO HOY: se miden por el Grupo 7 de la Copa MX

VER EN VIVO Lobos BUAP vs. Mineros se enfrentan HOY por la fecha 1 del grupo 7 de la Copa MX 2019 en el Estadio Universitario BUAP. El partido está programado para las 10:00 p.m (hora peruana) y será transmitido ONLINE | EN DIRECTO vía TVC Deportes. Además podrás seguir todos los pormenores y todos los goles del partido a través del minuto a minuto en esta misma nota.

Lobos BUAP busca estrenarse con un triunfo en esta nueva edición de la Copa MX. 'La Manada' viene con buen ánimo tras derrotar a Santos Laguna en la primera fecha de la Liga MX. El entrenador del equipo universitario, Francisco 'Paco' Palencia busca mantener una buena regularidad en ambos torneos.

En el partido ante Santos, los peruanos Beto Da Silva y Alejandro Duarte no pudieron ver acción, el arquero nacional estuvo en banca mientras que el joven delantero no salió en lista.

Mira el video-resumen del Lobos BUAP 2-0 Santos Laguna por el Clausura | Liga MX

Por su parte, Mineros de Zacatecas buscan dar la sorpresa en el Grupo 7, en el cual son el único equipo de la Liga de Ascenso, de clasificar a la siguiente fase sería una verdadera hazaña ya que estarían superando a dos equipos de la Liga MX. El club que completa el grupo, y que descansa esta fecha, son los Tiburones Rojos de Veracruz, equipo al que acaba de llegar como refuerzo el lateral Iván Santillán.

Horarios para ver el Lobos BUAP vs. Mineros EN VIVO ONLINE por la Copa MX

Perú: 10:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

Argentina: 00:00 a.m.

Chile: 00:00 a.m.

México: 9:00 p.m.

EE.UU.: 10:00 p.m. (Nueva York)

EE.UU.: 7:00 p.m. (Los Ángeles)

España: 4:00 a.m. (miércoles 9 de enero)

Lobos BUAP vs. Mineros: posibles alineaciones | Copa MX

Lobos BUAP: José Rodríguez, Francisco Rodríguez, Michael Orozco, Félix Crisanto, José Esquivel, Abraham, Óscar Macías,c Aldo Cruz, Leonardo Ramos, Michaell Chirinos, Yago César.



Mineros de Zacatecas: Sebastián Fassi, Heriberto Aguayo, Óscar Torres, Derlis Orué, Miguel Velázquez, Simón Almeida, Francisco Rivera, Héctor Mascorro, Luis Hernández, Roberto Nurse, Óscar Suárez.

Canales para ver Lobos BUAP vs. Mineros | Copa MX

TVC Deportes

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Lobos BUAP vs. Mineros?

Si quieres seguir en Internet el Lobos BUAP vs. Mineros, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.