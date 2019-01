Mohamed Salah es el rey en África: fue elegido mejor jugador del continente por segunda vez

El egipcio Mohamed Salah recibió este martes el premio a Jugador del Año en África por segunda temporada consecutiva gracias a sus destacadas actuaciones en Liverpool de Inglaterra.

Salah se convierte en el cuarto futbolista africano que gana este galardón en dos años consecutivos, después de que lo hicieran anteriormente el senegalés El Hadji Diouf (2001 y 2002), el camerunés Samuel Eto'o (2003 y 2004) y el marfileño Yaya Touré (2011 y 2012).

Mohamed Salah se impuso en la elección sobre su compañero Sadio Mané y a Pierre Emerick Aubameyang, delantero del Arsenal. No obstante, está a mitad del camino para convertirse en el jugador africano con más premios, ya que el ghanés Abedi 'Pelé' Ayew, Samuel Eto'o y Yaya Touré lograron el galardón en cuatro ocasiones.

"Dedico este premio a mi país, Egipto", declaró en un breve mensaje el galardonado ante el presidente de la CAF Ahmad Ahmad y al presidente de Liberia George Weah, exjugador del Milan y París SG y único futbolista africano en haber ganado un Balón de Oro.

Salah también figuró en el once ideal de África en este 2018, en el que también están el meta Onyango; los defensas Aurier, Benatia, Bailly y Koulibaly; los centrocampistas Thomas, Keita y Mahrez; y los atacantes Mané y Aubameyang.

Mohamed Salah is the African Player of the Year 2018. For the second time in a row #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/iLKIFDnZqB