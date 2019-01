Juan Carlos Oblitas: "Hohberg no fue referente de Alianza Lima" [VIDEO]

No ve polémica. Para el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, la llegada de Alejandro Hohberg a Universitario no debe causar controversia, ya que el delantero no es referente de Alianza Lima.

"Tiene todo el derecho de ir al club que mejor oferta le haga y seguramente ese club es la ‘U’. Va a dar un poco para el morbo, pero tampoco hay que pensar que Alejandro Hohberg es un referente de muchos años en Alianza Lima, tampoco es eso. No es un jugador nacido en el club", indicó Oblitas en Movistar Deportes.

Hohberg jugará tres años con Universitario luego de pasar las últimas dos temporadas en Alianza Lima, donde consiguió un título y un subcampeonato. El delantero, al no renovar con los blanquiazules, decidió aceptar la oferta de los 'cremas'.

Oblitas comentó además la llegada de Miguel Ángel Russo a la dirección técnica de Alianza Lima y la manera cómo se han reforzado los 'blanquiazules' de cara a la temporada 2019.

"Es un técnico de una capacidad superior, con gran recorrido reconocido por todos. Sufríamos del síndrome Sampaoli, queríamos inventar un Sampaoli y Sampaoli fue uno solo", sostuvo el dirigente de la FPF.