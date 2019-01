Las primeras palabras de Alejandro Hohberg como jugador de Universitario [VIDEO]

Universitario de Deportes presentó en sociedad a Alejandro Hohberg, quien estará vinculado al conjunto 'crema' por las próximas tres temporadas. El atacante peruano, en conferencia de prensa, dio sus primeras palabras luego de haber jugado en Alianza Lima.

“Primero, agradecerle al club Universitario por confiar en mí. Fue la mayor inspiración para tomar esta decisión. Estoy feliz de haberla tomado. Muy seguro. Espero estar a la altura de este gran club”, fueron las primeras que dijo el flamante fichaje de la 'U'.



Por qué Alejandro Hohberg le dio el "sí" a Universitario?

“Mi decisión pasa por la convicción que tuvo el club en contratarme. Estoy contento. Las ambiciones son las máximas, conseguir el título, pelear arriba, tenemos un gran equipo, jóvenes con mucho talento”, agregó Alejandro Hohberg.

El exseleccionado nacional resaltó que dará todo por el club y que está muy conforme con el apoyo que recibió de los dirigentes de Universitario de Deportes. Asimismo. el atacante de 27 años indicó que no tiene ninguna presión por defender, desde la próxima temporada, la camiseta del conjunto 'merengue'.

“Presión no siento. Siento gran responsabilidad en responder. No importa de dónde venga, siempre se pedirá de inmediato estar a la altura. El técnico me tiene mucha confianza y yo también”, aseveró.

¿Alejandro Hohberg celebrará un gol si le anota a Alianza Lima?

“Yo celebro siempre todos los goles. No celebraría un gol contra Alianza Lima porque no tengo nada en contra. Si hago un gol con la 'U' en cualquier partido, lo voy a gritar”, remarcó Alejandro Hohberg en conferencia de prensa.

DATOS: Alejandro Hohberg es nieto de Juan Eduardo Hohberg, quien como técnico sacó campeón a Universitario de Deportes y Alianza Lima.