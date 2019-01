Dakar 2019: El piloto peruano Christian Málaga prometió quedar entre los primeros del Dakar

6 Ene 2019 | 20:15 h

Para un deportista no hay mayor motivación que competir en su país, recibir el apoyo de su gente y celebrar ante su pueblo que tanto quiere. El cuatrimotero peruano Christian Málaga prometió que completará este Rally Dakar 2019 y terminará entre los diez primeros en su categoría.

Christian fue el primer peruano en pasar por la rampa de la partida simbólica de la Feria Dakar de Magdalena.“Tercer Dakar que voy a correr, en verdad esto es una alegría tremenda para todos los peruanos”, expresó nuestro compatriota.

El piloto nacional no pudo ocultar su emoción porque el ‘Rally más importante del mundo’ se desarrolla exclusivamente en nuestro país.“Para mí como piloto peruano es un orgullo tener un Dakar 100% Perú. Estoy contento que haya tanta gente acá, es una cosa de locos”, expresó Christian.

Este es el tercer Dakar que correrá Málaga, sus dos anteriores participaciones fueron en los años 2013 y 2018, ahora con mayor experiencia y lecciones aprendidas ha preparado la moto con mayor anticipación para evitar problemas mecánicos. “El tener la moto lista con casi un mes de anticipación ha sido de gran ayuda, porque he podido probarla e ir ajustando algunos detalles, anteriormente no podía hacer esto y me terminó pasando factura”, apuntó.