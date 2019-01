Dakar 2019: mira la curiosa competencia de velocidad entre un auto y una aeronave [VIDEO]

6 Ene 2019 | 19:57 h

Inusual desafío. El piloto francés Sébastien Loeb, a bordo de su coche, retó a un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) durante la previa a la partida del Rally Dakar 2019.

El Peugeot 3008 DKR 2019, vehículo del francés, demostró que no tiene nada que envidiarle a un avión. Apenas inició la carrera, el auto le sacó una gran ventaja a la aeronave, pero no fue suficiente para ganar esta singular competencia, como se puede ver en el vídeo publicado en redes sociales del Dakar. Esta competencia se realizó en la base aérea de Las Palmas.

El piloto francés competirá por cuarta vez en el rally Dakar 2019. “Las dunas son siempre complicadas”, comentó en una entrevista con la agencia de noticias AFP. A pesar de que el año pasado no pudo completar con el recorrido, esta vez se encuentra listo.

“Está claro que no es un Dakar que me favorezca”, expresó al hablar acerca del terreno que, en esta ocasión, cuenta con una mayoría arenosa. “Pero vengo con un equipo privado para disfrutar”, agregó.

Sébastien Loeb de 44 años sabe que el rally será complicado para él, ya que su punto fuerte no son las dunas, pero el objetivo es mejorar. No le importa si no tiene la misma experiencia en terrenos arenosos como Peterhansel o Cottret, así como desafió un avión de la FAP se someterá a la dificultad de manejar en la arena.