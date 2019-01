Gianna Velarde, la peruana que superó al cáncer y hará historia en motos

6 Ene 2019 | 12:46 h

El Rally Dakar 2019 será 100% peruano en una carrera atípica de 10 etapas del 7 al 17 de enero y tendrá la presencia de 534 competidores que buscarán lograr el sueño de salir de Lima y regresar la meta. Además, la edición número 41 del Dakar estará marcado por ser el de mayor participación femenina con 17 mujeres.

Entre ellas se encuentra Gianna Velarde, la primera peruana que hará historia en el Dakar al participar por primera vez en la categoría motos. Su historia es de perseverancia y superación, ya que, a los 15 años fue diagnosticada con un cáncer en los ganglios. Ella encontró las fuerzas necesarias para vencerlo al subirse en una moto.

“Estaba jugando al fútbol en el colegio y una chica, para molestarme, me dijo que la pelota era del tamaño de la bola que tenía en el cuello. Ahí me di cuenta. Y luego empecé a enfermar: gripes, fiebres, pérdida de peso de hasta 10 kilos en una semana, ahogarme con solo caminar una cuadra... Me detectaron cáncer. Y en esa época yo estaba tan deprimida que quería enfermar. Siempre decía “voy a morir a los 15 años” y a los 15 años me dio cáncer. Es de locos cómo a veces uno atrae las cosas. Estoy convencida de que el cáncer es una enfermedad del alma”, narra Velarde en una entrevista con el portal Codigo Nuevo.

Desde el momento que le detectaron el cáncer hasta eliminarlo por completo, Gianna tuvo que soportar 16 quimioterapias y 32 radioterapias sobre las ruedas. La moto fue el medio para que ganara esta dura y difícil batalla.

“Fue durante mi segunda quimioterapia de las 16 a las que me sometí. Mi papá me llevó a montar. Él no podía ir al hospital. Se sentía mal. Mi mamá era la que me acompañó a todas mis quimios. Se quedaba conmigo cuando me daba fiebre o vómitos. Pero la moto me ayudó mucho. Cuando me tocó vivir la enfermedad perdí lo único que me gusta de mí: mi cabello largo, ondulado y castaño lindo. Fue heavy mirar el espejo y ver una persona diferente. La primera vez que monté en moto me puse la peluca, pero la segunda me la empecé a quitar porque me picaba y daba calor. Me descubrí a mí misma a partir de la moto”, agrega.

Ahora, a sus 24 años, Gianna Velarde quiere empezar un nuevo desafío, ese que en un principio sus padres comenzaron a persuadirla para que no participe, pero que al final desistieron: correr al Dakar.

“Supone ser más fuerte de lo que pensaba que era. He recibido comentarios buenos, pero también malos. Gente que me ha dicho que yo vendo por mi linda historia y por mi linda carita y que todo lo tengo gratis o fácil por ser mujer y la primera peruana. Ahí con más fuerza dije “voy a correr”. Al diablo. “Y lo voy a terminar”. Creo que lo voy a hacer porque he trabajado muy duro”, concluyó.