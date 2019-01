Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO: en el Santiago Bernabéu por la Liga Santander

VER EN VIVO Real Madrid vs Real Sociedad chocan este domingo 6 de enero en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 18 de la Liga Santander. El partido está programado para las 12:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido EN DIRECTO | ONLINE vía ESPN y Sky Sports. Además podrás seguir todos los pormenores y todos los goles del duelo en el minuto a minuto a través de LaRepublica.pe.

El año no inició como lo esperaba el Real Madrid, lo que debió ser una cómoda victoria en la jornada anterior, acabó en un empate con sabor a fracaso ante el Villarreal. El marcador final de 2-2 no reflejó la superioridad del cuadro 'merengue', sin embargo no pudieron sostener el triunfo momentáneo, permitiendo el empate de Santi Cazorla.

Ahora, el equipo de Santiago Solari, quiere despejar todas las dudas en su primer partido del 2019 en el Santiago Benabéu. Al frente, tendrá a un Real Sociedad que se encuentra en el puesto 15 de la tabla general, solo 3 puntos por encima de los puestos de descenso, así que intentará sumar en su visita a Madrid.

Real Madrid, por su parte, está en el casillero 5, a un punto del Alavés dentro de la zona de clasificación a fase de grupos de Champions. Con 30 unidades, darle caza al líder Barcelona (37 puntos) se vislumbra como una complicada tarea.

🎁 Mañana queremos daros el mejor regalo de Reyes 👑 con una victoria 🔵⚪🔵#RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/idB1yxRzhx — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 5 de enero de 2019

Alineaciones probables del Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Benzema, Isco.

Real Sociedad: Rulli; Zaldua, Héctor Moreno, Diego Llorente, Aihen/Aritz Elustondo; Illarramendi, Zubeldia, Januzaj, Zurutuza, Oyarzabal; Willian José.

Horarios para ver el Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Argentina: 2:30 pm.

Brasil: 3:30 pm.

Chile: 2:30 pm

Ecuador: 12:30 pm.

Colombia: 12:30 pm.

Bolivia: 1:30 pm.

Perú: 12:30 pm.

Paraguay: 2:30 pm.

Uruguay: 2:30 pm.

Venezuela: 1:30 pm.

España: 6:30 pm.

Alemania: 6:30 pm.

Inglaterra: 5:30 pm.

Canales de transmisión del Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

ESPN

Sky Sports

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Real Madrid vs Real Sociedad?

Si quieres seguir en Internet el Real Madrid vs Real Sociedad, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.